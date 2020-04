Za otvorenú justíciu víta vytvorenie Najvyššieho správneho súdu, môže odstrániť veľa problémov

Súd sa osvedčil v Česku

Rovnaké limity pre všetkých

22.4.2020 (Webnoviny.sk) - Vytvorenie Najvyššieho správneho súdu je vhodným riešením, pretože môže odstrániť viacero súčasných problémov justície. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa sudcovskej iniciatívy Za otvorenú justíciu (ZOJ) Katarína Javorčíková.Zámer vytvorenia súdu avizuje vláda SR vo svojom programovom vyhlásení, ide tiež o prioritu ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej ( Za ľudí ). Správny súd by vybavoval disciplinárne delikty nielen pri sudcoch, ale aj pri iných právnických odvetviach. Javorčíková v tejto súvislosti vyzdvihuje stanovenie jednotných etických limitov pre právnické povolania, ktoré v súčasnosti chýbajú. Momentálne má každý právnický stav vlastný mechanizmus na posudzovanie prehreškov.„Najvyšší správny súd sa osvedčil v Českej republike, odkiaľ zrejme inšpirácia prichádza k nám. Rozhodovanie v správnom práve je dosť odlišné od ostatných súdnych agend a je vhodné, aby sa od nich osamostatnilo. Pokiaľ ide o disciplinárne konania, hlavnou zmenou by bolo, že v nich budú pôsobiť profesionálne senáty sudcov, ktorí tuto agendu budú rozhodovať ako jednu z riadnych pracovných náplní,“ uviedla Javorčíková.Ako vysvetlila, v súčasnosti sú disciplinárne senáty zložené zo zástupcov viacerých právnických profesií, ktorí robia tuto prácu navyše popri svojich zamestnaniach, čo často vedie k ich preťaženosti a časovým tlakom. „Nezriedka v senátoch vznikajú aj regionálne problémy pri štúdiu spisov a organizovaní porady senátu, ak sú senáty zložené z členov zo vzdialených časti Slovenska,“ uviedla.Všetky tieto problémy by sa mohli vyriešiť vytvorením spomínaného súdu. „V práci doterajších disciplinárnych senátov vznikali aj anomálie v tom smere, ze sudcovia z okresných súdov rozhodovali o disciplinárnych previneniach sudcov zo súdov vyššieho stupňa, teda nadriadených súdov,“ doplnila.Pokiaľ by novy správny súd riešil aj disciplinárne previnenia osôb z iných právnických profesií, môže to byť podľa Javorčíkovej prínosné. Ako uvidela, mohol by tak totiž fungovať jednotný etický kódex pre všetky právnické profesie so zohľadnením odlišnosti ich fungovania. „Disciplinárne senáty by určovali etické limity, ktoré v základných princípoch budú pre všetkých rovnaké,“ dodala Javorčíková.Nedostatky v rozdielnych prístupoch pri odlišných povolaniach sa ukazujú aj v súčasnosti. Kým takmer všetci sudcovia, ktorí sa objavili v komunikácii obžalovaného Mariana Kočnera, čelia vyšetrovaniu, advokáti či notári, ktorí sa rovnako spomínajú v správach z aplikácie Threema, obstáli s pokutami alebo zatiaľ potrestaní neboli. Marian Kočner si podľa obžaloby okrem iných trestných činov objednal aj vraždu novinára Jána Kuciaka. Prípad rieši Špecializovaný trestný súd. Jeden z pätice obžalovaných spoznal svoj trest, Zoltána Andruskóa po priznaní odsúdil na 15-ročné väzenie.