Za pádom lietadla v Švajčiarsku mohli byť turbulencie i nízka rýchlosť

Na policajnej snímke je vrak historického dopravného trojmotorového lietadla Junkers Ju-52 po havárii na západnej strane hory Piz Segnas vo výške približne 2540 metrov 4. augusta 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženeva 6. augusta (TASR) - Zradný horský vietor či nízka rýchlosť mohli podľa odborníkov na leteckú dopravu zaviniť pád historického lietadla Junkers Ju-52, pri ktorého havárii vo švajčiarskych Alpách zahynulo v sobotu všetkých 20 osôb na palube, píše v pondelok agentúra DPA.Trojmotorové lietadlo nemeckej výroby z roku 1939 sa počas vyhliadkového letu zrútilo takmer vertikálne vo výške 2540 metrov nad morom.povedala hovorkyňa spolkovej prokuratúry.Lietadlo spoločnosti Ju-Air sa podľa nemeckého výskumníka na letecké nešťastia Jana-Arweda Richtera mohlo dostať do turbulencií spôsobených nízkou hustotou vzduchu.povedal Richter, spoluzakladateľ súkromného Strediska pre vyhodnocovanie údajov z leteckých havárií (JACDEC) so sídlom v Hamburgu.Richter upozornil, že vyššie teploty v letných mesiacoch znižujú hustotu vzduchu. V takejto situácii musia lietadlá letieť rýchlejšie, aby sa udržali vo vzduchu a zabránilo sa ich zastaveniu.povedal pre švajčiarsky bulvárny denník Blick švajčiarsky odborník na civilné letectvo Hansjörg Egger.dodal Egger. Nemyslí si však, že by v prípade Ju-52 išlo k zastaveniu v dôsledku horúčav.Obaja odborníci sa zhodli na bezpečnosti historických lietadiel, pretože sú udržiavané vo veľmi dobrom stave.V lietadle zahynulo 11 mužov a deväť žien. Väčšinu z obetí tvoria Švajčiari, tri osoby pochádzali z Rakúska. Obete boli vo veku 42-84 rokov. Posádku tvorili dvaja piloti a jeden člen letového personálu. Úrady vylúčili kolíziu s iným lietadlom či zrážku s bariérou, napríklad elektrickým vedením.Lietadlo viezlo pasažierov späť z dvojdňového výletu z mesta Locarno na juhu krajiny na svoju základňu v Dübendorfe pri Zürichu.