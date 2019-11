Za parkovanie v Turčianskych Tepliciach sa bude od roka 2020 platiť

Ilustračná snímka Foto: TASR - Pavol Zachar Ilustračná snímka Foto: TASR - Pavol Zachar

Turčianske Teplice 12. novembra (TASR) - Obyvatelia a návštevníci Turčianskych Teplíc budú po novom za parkovanie v centre od budúceho roka platiť. Návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií počíta s tým, že parkovanie budú mať na starosti miestne technické služby. Miestnu normu schválili na svojom rokovaní v utorok tamojší mestskí poslanci.Na projekte pracovali odborníci dva roky, prvou časťou bola analýza súčasného stavu parkovania v centre, v tomto roku sa zaoberali návrhom zóny regulovaného parkovania. Pri zámere sa v Turčianskych Tepliciach inšpirovali v iných mestách. "Je určitou symbiózou slovenských skúseností tam, kde parkovacie systémy fungujú a prinášajú jednoznačne dobré výsledky," skonštatoval spracovateľ projektu Milan Skýva."Parkovací systém pozostáva z toho, že je schválená vo VZN zóna, čo je zjednodušene centrum mesta. Vodič, ktorý vojde do tejto zóny, podlieha poplatku. Poplatky sa delia na fyzické osoby, právnické osoby a na návštevnícke parkovanie," načrtol pre TASR vedúci oddelenia plánovania a rozvoja mesta Alexander Chvojka.Fyzická osoba s trvalým pobytom v meste si bude môcť podľa neho zakúpiť rezidentskú kartu, podnikateľský subjekt so sídlom v meste bude mať nárok na abonentskú kartu a návštevník mesta bude môcť za parkovanie zaplatiť prostredníctvom parkovacieho automatu. "Prostredníctvom neho môžu zaplatiť prakticky všetci, aj abonenti, aj rezidenti, pokiaľ uznajú za vhodné, že si kartu nekúpia, ktorá je však nastavená na výšku poplatku tak, že je zvýhodnený oproti opakovanému jednorazovému plateniu v automate," priblížil.K projektu bola podľa Chvojku spracovaná i štúdia, ktorá obsahuje detailnú finančnú bilanciu, vychádza z konkrétnych čísiel a počtu navrhovaných miest na dočasné parkovanie. "Podľa finančnej bilancie by to malo byť 245 miest a pri tomto počte je návratnosť vypočítaná na obdobie troch rokov. V prípade, že bude návštevnosť miest nižšia, bude sa predlžovať aj čas návratnosti," konkretizoval.Samospráva do budúcna nevylučuje, že zavedie platenie parkovania prostredníctvom SMS správ. "Zóny sa budú do budúcna určite rozširovať, teraz máme jednu, možno o rok, o dva budú zóny dve alebo tri, uvidíme, čo prinesie život," dodal Chvojka."Verím, že poriadok, ktorý zavádzame, ocenia obyvatelia, ale aj návštevníci mesta. Videli sme, že doprava nám tu kolabovala. Pristupujeme k tomu, čo zavádzajú aj ostatné mestá," uviedol primátor Igor Hus. Problémy s parkovaním mali v meste podľa neho najmä v letnej turistickej sezóne. "Nebol tu zavedený systém, autá parkovali živelne. Bol to nesúlad s dopravným značením," dodal.Obyvatelia a návštevníci kúpeľného mesta budú za parkovanie platiť od mája 2020.