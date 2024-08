Za plieskanie bičom na oslavách SNP takmer 9-tisíc eur? Takéto rozhadzovanie je mimo zdravého rozumu, tvrdí Naď (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

26.8.2024 (SITA.sk) - Exminister obrany Jaroslav Naď Demokrati ) si váži odkaz Slovenského národného povstania , no rozhadzovanie peňazí za súčasnej situácie nie je podľa na neho namieste.Naď to uviedol na svojej sociálnej sieti a poukázal na to, že rezort obrany vyhradil sumu 8 640 eur iba pre vystúpenie „plieskanie bičmi“. Takto rozhadzovať peniaze je podľa neho absolútne škandalózne. Objednávku má ministerstvo obrany zverejnenú na svojej domovskej stránke.„Koľko by ste boli vy ochotní zaplatiť za vystúpenie pána, ktorý bude plieskať bičom okolo seba? Určite zaujímavo, efektne a štýlovo a možno teda aj pár minút… Pýtal som sa viacerých známych, tipovali medzi 300 - 500 eur,“ napísal Naď s tým, že platiť za takéto vystúpenie šialenú sumu je prehnané a mimo zdravého rozumu.„Priatelia, takto vyzerá bačovanie ,sociálneʻ cítiacej vlády, ktorá namiesto toho, aby pomohla ľuďom, vyhadzuje šialené peniaze z našich daní na ich predraženú kampaň. Čo nás ešte čaká? Aký bude finálny účet? Čo nám ešte zoberú? Aké benefity zrušia a aké poplatky a dane nám zvýšia, aby si potom robili oni kampaň a vyvarili nejakú tú ryžu?“ uzavrel Naď.