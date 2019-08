Za poklesom podielu OZE na národnej spotrebe je rast hospodárstva SR

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 6. augusta (TASR) - Za poklesom podielu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na celkovej národnej spotrebe energie je rast hospodárstva SR. Uviedol to pre TASR hovorca Ministerstva hospodárstva (MH) SR Maroš Stano v reakcii na zistenia Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR.zdôvodnil.Ministerstvo hospodárstva SR podľa Stana intenzívne pracuje na zvyšovaní počtu využívaných OZE.informoval o tom hovorca.dodal Stano.Riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou NKÚ SR Janka Burdová v utorok informovala o tom, že hrozí, že Slovensko nesplní európske záväzky v oblasti zmeny klímy a energetiky.spresnila.Burdová pripomenula, že kým v roku 2005 bol na Slovensku podiel OZE na hrubej konečnej spotrebe na úrovni 6,7 %, tak v roku 2020 by to už malo byť 14 %.podčiarkla Burdová.