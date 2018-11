Za pokusom o vykoľajenie vlaku mohol stáť pravicový extrémista

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov 5. novembra (TASR) - Vyšetrovatelia pokusu o vykoľajenie súpravy vysokorýchlostného vlaku ICE, ku ktorému došlo začiatkom októbra na železničnej trati Mníchov-Norimberg, predpokladajú za činom xenofóbny motív. Neznámi páchatelia natiahli nad koľajnicami oceľové lano, aby tak dostali súpravu mimo trať.Informáciu prinieslo v pondelok internetové vydanie denníka Bild.Za možného páchateľa považujú zradikalizovaného jedinca z ultrapravicovej scény, ktorý chcel krátko pred bavorskými krajinskými voľbami vystupňovať nálady proti utečencom, vyplýva zo slov jedného zo zainteresovaných pre médiá skupiny RND.Kriminalisti našli svojho času v predmetnej lokalite výhražný list v arabčine, ako aj arabské graffiti na jednom z mostných pilierov, pričom si prečítali aj hrozby naznačujúce ďalšie útoky bez uvedenia konkrétnych cieľov.Vyšetrovatelia definitívne zavrhli možnosť, že by za pokusom o vykoľajenie súpravy stálo zoskupenie blízke Islamskému štátu (IS), aj keď sa v písomnosti, ktorú našli, nachádza aj apel európskym štátom, aby pozastavili boj proti IS.Texty, ktoré objavili, sú dostupné na internetových stránkach, a preto ich mohol použiť ktokoľvek. Reálnu spojitosť s džihádistami považujú kriminalisti za, avšak nevylučujú, že ktosi chcel takúto spojitosť predstierať.Náraz súpravy v rýchlosti 200 km/hodinu poškodil čelné sklo vlaku, k ujmám na zdraví však nedošlo.Experti predpokladajú, že ani kombinácia napnutého oceľového lana a na koľajniciach umiestnených drevených klinov by súpravu nebola mohla vykoľajiť.Prípad sa medzičasom neposudzuje ako pokus o útok, ale ako nebezpečný zásah do železničnej dopravy.