Za posledný rok boli na výboroch OSN podané tri sťažnosti na Slovensko

26.8.2020 (Webnoviny.sk) - Za uplynulých 12 mesiacov boli proti Slovenskej republike podané tri individuálne sťažnosti adresované výborom Organizácie spojených národov (OSN) . Vyplýva to z dokumentu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR , ktorý vzala na vedomie vláda na svojom rokovaní.„V období od 1. augusta 2019 do 1. augusta 2020 boli proti Slovenskej republike podané tri individuálne sťažnosti, z toho jedna bola adresovaná Výboru OSN pre práva dieťaťa a dve Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím,“ píše sa v dokumente MZVEZ.V medziročnom období zostávajú v konaní štyri sťažnosti, z toho jedna adresovaná Výboru OSN proti mučeniu, jedna adresovaná Výboru OSN na odstránenie diskriminácie žien a dve adresované Výboru OSN pre ľudské práva.Ako uvádza materiál ministerstva, od roku 1993 bolo proti Slovenskej republike podaných dvadsať individuálnych sťažností. V 13 prípadoch bolo konanie ukončené, z čoho v ôsmich prípadoch bolo prijaté rozhodnutie v merite veci a v piatich prípadoch bolo podanie vyhlásené za neprijateľné. V siedmich prípadoch prebieha konanie.