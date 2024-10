Za prekládku vedenia vysokého napätia na Slaneckej ceste zaplatí mesto Košice vyše milióna eur

Za škody zodpovedá zhotoviteľ

7.10.2024 (SITA.sk) - Za prekládku vedenia vysokého napätia na Slaneckej ceste zaplatí mesto Košice temer 1,1 milióna eur.Vyplýva to zo zmluvy, ktorú samospráva uzavrela so zhotoviteľom, ktorým je spoločnosť PROENERGS s.r.o. sídliaca v Prešove.Prekládku vedenia VVN 2 x 110 kV by mal podľa zmluvy zhotoviteľ zrealizovať do ôsmich mesiacov.„Dielo sa považuje za vyhotovené v lehote plnenia v prípade, ak je k uplynutiu lehoty plnenia zhotovené riadne v súlade s touto zmluvou a je spôsobilé na úspešné absolvovanie preberacieho konania," uvádza sa v dokumente.Rovnako z neho vyplýva, že ak by objednávateľovi, teda mestu Košice, vznikli akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného harmonogramu prác, je za ne zodpovedný zhotoviteľ, a to vrátane finančného odškodnenia, náhrady škody, či úhrady dodatočných nákladov a strát pre mesto, ktoré vyplynú z nedodržania harmonogramu.Celkové náklady na projekt sú podľa zmluvy čosi vyše 904-tisíc eur bez DPH. Zo zmluvy o dielo vyplýva, že viac ako 566-tisíc eur poputuje na materiál na stožiare, ich montáž bude stáť ďalších vyše 20-tisíc eur.Montáž základov si vyžiada viac než 108-tisíc eur, materiál na ne vyše 35-tisíc eur. Medzi väčšími položkami sú tiež vodiče, cena za materiál presiahne 41-tisíc eur, montáž bude stáť viac než 56-tisíc eur.Záručná doba na dielo je podľa zmluvy 60 mesiacov (päť rokov) a začne plynúť podpisom preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.