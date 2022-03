Za primátora Trnavy bude kandidovať aj Branislav Baroš, v pláne má zmeny v doprave

Za najväčší problém Trnavy považujú obyvatelia mesta podľa kandidáta na primátora a lídra občianskeho združenia Trnava pre každého Branislava Baroša dopravu.

Vyplynulo to z prieskumu, ktorý si dalo združenie urobiť. Riešením by podľa neho mohli byť rázne zmeny vo fungovaní mestskej dopravy, ktorá by mala byť efektívnejšia, ekonomickejšia a ekologickejšia.

Zredukovanie mestských liniek

MHD v centre mesta

10.3.2022 (Webnoviny.sk) -„Navrhujeme zredukovať súčasný počet autobusových liniek približne na polovicu. Komplex mestskej hromadnej dopravy v štýle „nastúp - vystúp“ bez zdržania zabezpečí prepravu z jednej strany mesta na druhú s maximálnym časom do 30 minút,“ povedal Branislav Baroš na stretnutí s novinármi.Združenie otvorilo tému zavedenia hlavnej linky, ktorá by v pravidelných intervaloch krúžila okolo centrálnej mestskej zóny, na ňu by nadväzovali linky z jednotlivých mestských častí.Od nájdenia vhodného modelu fungovania mestskej hromadnej dopravy si Baroš sľubuje zníženie počtu osobných áut, ktoré na frekventovaných trasách stoja v zápchach.Združenie Trnava pre každého má tiež ambíciu čiastočne vrátiť mestskú dopravu do centra mesta, kde by mohli vzniknúť dve-tri autobusové zastávky. Autobus by podľa architekta Róberta Suchého z tohto združenia mohol do historického centra zachádzať z Rybníkovej cez Hornopotočnú ulicu.Branislav Baroš sa vyjadril aj k ohlásenej kandidatúre Zuzany Bošnákovej z Kresťanskodemokratického hnutia. Predpokladá, že do konca leta sa v Trnave vytvorí platforma, z ktorej vzíde len jeden kandidát, ktorý by bol alternatívou k terajšiemu primátorovi Petrovi Bročkovi Kandidatúru na post primátora Trnavy okrem Branislava Baroša ohlásil advokát Marián Galbavý , Zuzana Bošnáková a záujem zotrvať v kresle primátora potvrdil aj Peter Bročka.