Za prísnych opatrení sa v Španielsku uskutočnil koncert s 5000 divákmi

V Barcelone sa v sobotu večer uskutočnil koncert s 5000 návštevníkmi, ktorý mal za cieľ skúmať vplyv testovania a hygienických opatrení na šírenie koronavírusu SARS-CoV-2 počas takýchto podujatí, informovala v nedeľu agentúra DPA.





Koncert kapely Love of Lesbian sa konal v mnohoúčelovej športovej hale Palau Sant Jordi v Barcelone. Išlo o prvé takéto podujatie od začiatku pandénie, pripomína DPA.Španielske úrady organizátorom koncertu udelili špeciálne povolenie. Cieľom bolo zistiť, či takéto podujatia - za dodržania prísnych hygienických opatrení - môžu byť bezpečné aj počas pandémie. Na dodržiavanie opatrení pred i počas koncertu dozeral zdravotnícky personál.Podmienkou na vstup bol negatívny test na ochorenie COVID-19, ktorí museli účastníci absolvovať v sobotu pred koncertom na jednom z troch odberových miest. Pozitívny výsledok testu malo šesť osôb, píše DPA s odvolaním sa na španielsky denník La Vanguardia.

Účastníci mali počas podujatia na tvárach respirátory typu FFP2; nemuseli však dodržiavať povinné rozstupy vyplývajúce z epidemických opatrení. Ľudia boli rozdelení do troch zón a v priestoroch bolo zabezpečené vetranie.



Prístup na koncert mali len registrovaní účastníci vo veku od 18 do 65 rokov so smartfónmi, ktoré sú schopné prijať textovú správu s výsledkom testu. Účastníci takisto museli dať španielskemu ministerstvu zdravotníctva súhlas na spracovanie osobných údajov.