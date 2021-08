Za protestmi proti očkovaniu stoja anonymné stránky na Facebooku, úspech im zaručila politická podpora

Protesty podporovalo aj šírenie hoaxov

Najväčší dosah mal Blaha

Stovky eur minuté na antikampane

23.8.2021 - Za veľkou časťou protestov proti očkovaniu z júla tohto roka stojí aktivizácia malou „armádou“ anonymných stránok na Facebooku, no ich úspech by nebol možný bez politickej podpory. Skonštatoval to projekt Infosecurity.sk , ktorý spolu s Investigatívnym centrom Jána Kuciaka (ICJK) analyzoval, kto tieto protesty inicioval, aké informácie a dezinformácie pri tom využil a aké ciele jednotliví aktéri sledovali.„Malé protesty na hraničných priechodoch prerástli do väčších s niekoľkými stovkami až tisíckami účastníkov, ktorí zaútočili na parlament a zablokovali dopravu v hlavnom meste,“ uviedol Infosecurity. Pripomenuli, že na prvých protestoch na hraničných priechodoch Vrbovce a Horné Tŕnie sa zúčastnil aj poslanec za stranu Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Peter Krupa a člen strany Marcel Urban.Nasledoval protest pred Úradom vlády SR z 10. júla. Na protest 23. júla pred Národnou radou SR pozýval predseda ĽSNS Marian Kotleba, „ku ktorému sa už počas protestu pridal aj Ľuboš Blaha (Smer-SD)“.„Antivakcinačné hnutie“ zorganizovalo aj protesty pred prezidentským palácom v Bratislave. Infosecurity poukázalo na to, že na tieto protesty opäť pozývali najmä kotlebovci, ale aj nová strana Život - Národná strana a niektoré anonymné stránky na Facebooku. Napríklad stránka „Prečo média mlčia", ktorá informovala o trasách autobusov zvážajúcich demonštrantov z celého Slovenska. Svoje sympatie k týmto protestom vyjadrovali aj strany Smer-SD, Republika, SNS či radikálne Slovenské hnutie obrody,“ uviedlo Infosecurity.Celkovú atmosféru, ktorá prospievala protestnej nálade, celé mesiace podporovalo šírenie rôznych hoaxov o očkovaní. Ako zdôraznilo Infosecurity, k anonymným zdrojom týchto informácií sa počas leta pridali aj politici.Napríklad kotlebovci zdieľali príbeh o tom, že podľa Billa Gatesa vakcína pomôže znížiť populáciu o desať až 15 percent. Odídenci od Kotlebu združení v hnutí Republika zase šírili falošný príbeh o tom, že vakcíny sú neodskúšané a nikto nevie, aké účinky budú mať na deti o pár rokov, „komu zlyhá imunita, komu sa objavia nádory”.Podľa analýzy možno vidieť aj priamu súvislosť medzi šírením falošných príbehov a letnými protestmi pred bydliskami lekárov, ktorí verejne podporujú očkovanie. Za jeden z dôvodov, prečo odporcovia očkovania prišli pred dom infektológa Pavla Jarčušku, vidí Infosecurity hoax o tom, že Jarčuška chce preočkovať až 95 percent Slovákov, a preto sa na jeseň „chystá teror”.Túto falošnú správu zverejnila anonymná stránka Inenoviny 4. júla. „O Elene Prokopovej, ktorá si ako hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast dovolila obhajovať očkovanie detí, sa tiež šírili nezmyselné správy o jej údajnom napojení na farmaceutické firmy a zahraničnú politiku USA,“ pokračovalo Infosecurity s tým, že k šíreniu nepravdivých skutočností o nej sa pridala aj radikálna politická strana Slovenské hnutie obrody.Politikom s najväčším dosahom pri šírení rôznych naratívov, ktoré podporovali antivakcinačné hnutie, bol podľa Infosecurity počas júla opozičný poslanec Ľuboš Blaha. „Patrí medzi tých aktérov, ktorí za šírenie svojich posolstiev aj platili, keďže počas júla spustil na Facebooku až 43 reklám, každú s rozpočtom do 100 eur,“ napísalo Infosecurity.Podľa analýzy je to práve strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD), ktorá míňala najviac na reklamy namierené proti očkovaniu. Predstavitelia Smeru a strana takto celkovo za júl spustili 88 reklám, pričom každú z nich podporili sumou do 100 eur.Spomedzi nezaradených poslancov bol najaktívnejší exkotlebovec Tomáš Taraba zo strany Život - NS, ktorý spustil päť reklám s rozpočtom do 100 eur a jednu reklamu s rozpočtom 300 až 399 eur. Tri reklamy namierené proti očkovaniu aktivoval aj Marian Kotleba.Do antivakcinačnej reklamnej kampane sa tiež zapojili dvaja bývalí členovia ĽSNS a dnes členovia strany Republika. Milan Mazurek spustil tri takéto reklamy s rozpočtom do 100 eur a Milan Uhrík dve s rozpočtom 100 až 200 eur.Protiočkovaciemu protestnému hnutiu počas leta pomáhalo mnoho prevažne anonymných stránok. Pozvánky na protesty podľa analýzy zdieľalo vyše 20 stránok. „Tieto stránky sa dajú rozdeliť do dvoch skupín. Časť z nich je zrejme prepojená na politikov, aj keď sa to často snažia skryť. Druhú skupinu tvoria stránky, ktoré sa javia ako nezávislé,“ vysvetlilo Infosecurity.Poukázali aj na stránku Chceme dobrovoľné očkovanie, ktorá má 9,6 tisíca sledovateľov na Facebooku. Ako jediná 6. júla verejne vydala výzvu na protesty pred domami lekárov.