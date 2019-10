Za riaditeľa Marianum je navrhovaný B. Šramko, avšak len na jeden rok

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 19. októbra (TASR) – Za nového riaditeľa organizácie Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy navrhla primátorovi výberová komisia kandidáta Borisa Šramka, avšak len na obdobie jedného roka. Predĺženie mandátu mu navrhuje komisia podmieniť splnením krátkodobých cieľov. O tom, či sa Šramko stane novým riaditeľom Marianum aj s navrhnutými podmienkami, rozhodne bratislavské mestské zastupiteľstvo.Do výberového konania na riaditeľa Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy bolo doručených desať prihlášok.informoval TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla.Na základe všetkých zhromaždených materiálov, vystúpení uchádzačov, hodnotenia a následného hlasovania komisia odporučila primátorovi Bratislavy Matúšovi Vallovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve Šramka za riaditeľa Marianum, avšak len na obdobie jednoročného mandátu.podotkol Bubla. Medzi ciele, ktoré by mal riešiť po nástupe do funkcie, patria - začať vypracovávať koncepciu rozvoja mestského pohrebníctva, rozšíriť cintoríny formou rýchlych riešení, citeľne znížiť využívanie plastových kvetín, predložiť koncepciu cenotvorby (nový cenník) či zaviesť triedenie odpadu na cintorínoch.Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb (SAPaKS) začiatkom októbra spochybnila transparentnosť výberového konania na pozíciu riaditeľa organizácie Marianum. Odôvodnila to neodbornosťou výberovej komisie pre oblasť pohrebníctva.skonštatoval predseda SAPaKS Ladislav Stríž. Upozornil, že Marianum sa už viac ako desať rokov zmieta vo vážnych strategických a finančných problémoch aj v dôsledku neustálej výmeny nedostatočne odborných riaditeľov v tejto oblasti.Hlavné mesto odmietlo tvrdenia, že nového riaditeľa organizácie Marianum vyberá za zatvorenými dverami.povedal Bubla. Celý výber sa podľa jeho slov riadi jasnými pravidlami, schválenými mestským zastupiteľstvom. Členmi výberovej komisie sú v zmysle schválených zásad - zástupca primátora, zástupca mestského zastupiteľstva a odborníci z oblasti ľudských zdrojov, manažmentu, ako aj z oblasti pôsobenia mestského podniku.deklaruje mesto. Výberové konanie bolo podľa mesta verejné a bolo na ňom možné klásť uchádzačom otázky. Začiatkom októbra magistrát uviedol, že oslovili a na výberové konanie pozvali aj zástupcov SAPaKS, ktorí prisľúbili svoju účasť.V uplynulých dňoch sa skončili aj posledné výbery uchádzačov na členov v predstavenstvách Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) a v Dopravnom podniku Bratislava (DPB). Výberová komisia odporučila primátorovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve Ladislava Kizaka za člena predstavenstva BVS zodpovedného za obchod a Michala Halomiho za člena predstavenstva DPB zodpovedného za infraštruktúru.Do konca roka plánuje mesto vyhlásiť výberové konania na riaditeľov Galérie mesta Bratislavy a Bratislavského kultúrneho a informačného strediska.