Za šéfa amerických tajných služieb bude vymenovaný Joseph Maguire

Joseph Maguire, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 9. augusta (TASR) - Prezident USA Donald Trump v noci na piatok vo svojom tvíte oznámil, že za nového riaditeľa amerických tajných služieb (DNI) bude vymenovaný Joseph Maguire. Do funkcie nastúpi 15. augusta a ujme sa jej po Danovi Coatsovi.Admirál Maguire momentálne pôsobí vo funkcii riaditeľa Národného centra pre boj s terorizmom. Do roku 2010 bol príslušníkom amerického vojenského námorníctva, dodala agentúra AP.Trump a Coats sa viackrát dostali do názorového konfliktu - okrem iného kvôli vzťahom Spojených štátov s Iránom či zasahovaniu Ruska do volebného diania v USA.Spolu s Coatsom z DNI odchádza aj jeho námestníčka Sue Gordonová, oznámil Trump.Pôvodne sa Coatsovým nástupcom mal stať republikánsky kongresman John Ratcliffe, ktorý však svoju kandidatúru stiahol po vlne kritiky, že má pre túto funkciu nedostatok odborných skúseností.Post riaditeľa tajných služieb bol zriadený v roku 2005 po tom, ako vyšetrovacia komisia v súvislosti s teroristickými útokmi z 11. septembra 2001 došla k záveru, že Ústredná spravodajská služba (CIA) nedostatočne spolupracovali s federálnou políciou FBI. Úlohou DNI je koordinovať prácu 16 spravodajských služieb Spojených štátov.Coats bol ako piaty šéf DNI vo funkcii od 16. marca 2017.