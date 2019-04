Za šéfov bratislavských mestských firiem je možné hlásiť sa do 16.mája

Na archívnej snímke pohľad na Bratislavský hrad. Foto: TASR, Pavel Neubauer Foto: TASR, Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. apríla (TASR) – Záujemcovia, ktorí chcú zabojovať o pozície šéfov mestských podnikov a organizácií mesta Bratislavy, majú na prihlásenie sa do výberového konania už len niečo vyše dvoch týždňov. Termín na podanie prihlášok uplynie 16. mája. TASR o tom informoval hovorca hlavného mesta Peter Bubla.V aktuálnom prvom kole výberových konaní obsadzuje bratislavská samospráva pozície predsedov predstavenstiev pre spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, Odvoz a likvidácia odpadu, Dopravný podnik Bratislava a Metro Bratislava.spresnil Bubla. Výberové konania sú vyhlásené aj na pozície riaditeľov organizácií Mestské lesy v Bratislave a Generálny investor Bratislavy. Vedenie bratislavskej samosprávy deklaruje snahu o depolitizáciu riadenia mestských podnikov, účinnú kontrolu mestských firiem mestom, súčinnosť mestských podnikov pri zavádzaní viacerých politík mesta či zabezpečenie výkonu zo strany mestských podnikov a ich manažmentu i náležitého odmeňovania, založeného na výkone. Vedenie chce tiež posilniť kontrolné a manažérske kapacity na magistráte mesta.povedal Bubla. Mesto očakáva expertízu v riadení podnikov so stovkami zamestnancov i tržbami rádovo v desiatkach miliónov eur a zároveň schopnosť odolávať nelegitímnym súkromným záujmom.Kontrolu mestských podnikov chce realizovať samospráva prostredníctvom novozriadeného referátu výkonu majetkových práv na magistráte, no taktiež prostredníctvom zástupcov mestského zastupiteľstva v dozorných radách mestských podnikov.podotkol Bubla.Mestská poslankyňa a starostka bratislavskej Karlovej Vsi Dana Čahojová upozorňuje, že aj najtransparentnejší výber nových šéfov bratislavských mestských podnikov sa dá zmanipulovať. Vo veľkých mestských firmách sa podľa nej točia obrovské peniaze a majú veľký majetok.povedala. Nečestní biznismeni sa podľa nej budú snažiť dostať do dôležitých funkcií, ktoré ovplyvňujú chod strategických mestských podnikov.vyhlásila Čahojová. Primátor Bratislavy Matúš Vallo má podľa jej slov priestor a zo strany poslancov aj dôveru ukázať, že sa výber nových riaditeľov podnikov dá realizovať aj čestne.Mestský poslanec Jakub Mrva verí, že pôjde o transparentné výberové konanie, zabezpečené najmä tým, že v procese budú zástupcovia poslancov, odbornej verejnosti, magistrátu a bude aj dostatok príležitostí klásť otázky jednotlivým kandidátom.