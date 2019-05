Za skokana a prekvapenie eurovolieb označil V. Hřích KDH

Václav Hřích v TABLET.TV na archívnej snímke. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 26. mája (TASR) – Za skokana a prekvapenie volieb do Európskeho parlamentu (EP) označil Václav Hřích z agentúry AKO predbežné výsledky mimoparlamentnej strany KDH. Účasť na eurovoľbách je podľa neho pozitívnym signálom, že sa ľudia začínajú zaujímať o to, čo sa deje v Európskej únii. Avšak miera vedomosti ľudí o tom, čo všetko môže europarlament ovplyvniť, stále nie je podľa jeho slov "taká ako by mala byť".skonštatoval pre TASR Hřích.Podľa predbežných neoficiálnych výsledkov, ktoré dosiahla v eurovoľbách ĽSNS, sa podľa Hřícha ukázalo, že na Slovensku je po tejto strane dopyt.zhodnotil.Smeru-SD sa podľa Hřícha vypomstilo aj to, že nemal na kandidátke veľa známych mien, s výnimkou pár kandidátov. Tento problém mali napríklad aj strany SNS a Most-Híd, tvrdí. Podľa neho potenciál strany Smer-SD klesá, čo sa môže odraziť aj v nadchádzajúcich parlamentných voľbách.skonštatoval. Zároveň poznamenal, že sa očakávalo, že vysoké čísla z prezidentských volieb by mohli koalícii PS - Spolu postupne klesnúť.uviedol.Podľa Hřícha sa v súvislosti s účasťou na eurovoľbách stalo niečo podobné ako pri posledných voľbách do vyšších územných celkov.poznamenal. Podľa neho sa zhodujú aj na ďalšom prvku. V obidvoch druhoch volieb sa výrazne komunikovala hrozba úspechu strany ĽSNS.poznamenal Hřích.Dodal, že medzi eurovoľbami a voľbami do vyšších územných celkov boli aj komunálne voľby, ale v nich centrálne posolstvo nebolo.uzavrel Hřích.