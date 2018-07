Za slušné Slovensko podporuje kandidátov Valla, Hattasa a Fiabáneho

Na archívnej snímke zľava Lukáš Füle, Karolína Farská, Juraj Šeliga a Veronika Bruncková - aktivisti z iniciatívy Za slušné Slovensko. Foto: TASR - Martina Kriková Foto: TASR - Martina Kriková

Bratislava 2. júla (TASR) – Iniciatíva Za slušné Slovensko vyjadrila podporu v jesenných komunálnych voľbách kandidátovi na primátora Bratislavy Matúšovi Vallovi, kandidátovi na primátora Nitry Marekovi Hattasovi a kandidátovi na primátora Žiliny Petrovi Fiabánemu. Vysvetľuje to tým, že títo kandidáti sa prihlásili k ich vízii Slušné mestá a obce Slovenska, sú transparentní a volajú po tom, aby občania aj po voľbách mohli participovať na správe veci verejných.Zástupcovia iniciatívy deklarujú, že naďalej ostávajú občianskou iniciatívou a že do politiky nevstúpili. Uvedomujú si však, že môže prísť časť kritiky za to, že niekoho podporia.uviedol člen iniciatívy Juraj Šeliga. Podporiť chcú aj ďalších nezávislých kandidátov na poslancov zastupiteľstiev či na primátorov a starostov v obciach a mestách Slovenska, ktorí sa budú hlásiť k vízii a ktorých si vyberú.vymenoval podmienky podpory kandidátov Šeliga.Základom ich vízie je, že politika musí byť službou a účasť občana na moci nemôže končiť len voľbami. Ktokoľvek kto kandiduje do orgánov samosprávy obcí a miest sa musí podľa iniciatívy hlásiť k tomu, že občania majú právo byť účastní na správe vecí verejných.priblížil. Nosnou časťou vízie je volanie po transparentnosti, aby bolo všetko verejne prístupné a ľudia vedeli, čo sa okolo nich deje.Zástupcovia iniciatívy Za slušné Slovensko avizujú, že počas leta budú chodiť po celom Slovensku a organizovať diskusie či zapájať sa do už existujúcich občianskych projektov.poznamenala členka iniciatívy Karolína Farská.