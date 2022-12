Za slušné Slovensko vyzýva politikov, aby obnovili dôveru ľudí a ukázali, že vedia počúvať

Problémy vyriešime len spoluprácou

Výzva političkám a politikom

Podporujú ohrozené profesie

16.12.2022 (Webnoviny.sk) - Občianska iniciatíva Za slušné Slovensko vyzýva demokratických politikov a političky, aby začali čo najskôr obnovovať dôveru v politiku na Slovensku. Zároveň apeluje na verejnosť, aby nestrácala dôveru v demokratické strany, no žiadala od nich zároveň slušnosť a spoluprácu. Pripomína, že súčasná vláda sľubovala, že zatočí s korupciou a mala potenciál prinavrátiť dôveru v štát a inštitúcie.„Namiesto toho sme od začiatku sledovali pomalý rozpad vlády zvnútra,“ uviedla iniciatíva Za slušné Slovensko a dodala, že to nebolo pre rozdielne názory či hodnoty, ale pre chýbajúcu schopnosť počúvať, spolupracovať, hľadať riešenia a tiež pre jednotlivcov, ktorí povýšili samých seba nad krajinu.Iniciatíva podčiarkuje, že nestačí byť len proti niečomu. Výzvy a tragédie posledných rokov dokázala verejnosť zvládnuť vďaka spolupráci a často napriek opatreniam vlády."Od verejného vyjadrenia občianskeho postoja po vražde Jána a Martiny, po vražde Juraja a Matúša cez pandémiu covidu až po napadnutie Ukrajiny Ruskom, keď ľudia po celom Slovensku ponúkali svoje domovy ľuďom utekajúcim zo svojich domovov," uviedla. Súčasné výzvy sa podľa iniciatívy Za slušné Slovensko dajú zvládnuť len vzájomnou spoluprácou.Vyzýva preto politikov a političky, ktorým ide o slušnosť, spravodlivosť, dôstojnosť a bezpečie pre všetkých ľudí na Slovensku, aby začali spolupracovať.„Aby ukázali, že vedia počúvať a rešpektovať odborníkov a konkrétnymi návrhmi, stretnutiami aj slovami ukázali, že im ide o ohrozené profesie a zraniteľné skupiny ľudí. Áno, ide o náročnú spoluprácu naprieč rozdielnymi názormi a hodnotami,“ uviedli Katarína Nagy Pázmány , Jakub Kratochvíl, Ján Gálik a ďalší aktivisti podpísaní pod vyhlásením.Slovensko má podľa nich na to, aby malo na čele múdrych politikov a političky, ktorí vytvárajú bezpečné a dôstojné prostredie pre lekárov, učiteľov, policajtov, sudcov, vyšetrovateľov, novinárov a iné ohrozené profesie. Zároveň uistili tieto profesie, že stoja pri nich a majú ich podporu.„Vyšetrovatelia a vyšetrovateľky, sudcovia a sudkyne, policajti a policajtky, chceme vám opäť pripomenúť nezávislosť vyšetrovaní, nielen vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Pri spravodlivých a poctivo vyšetrovaných procesoch máte podporu ľudí, ktorí sa za Vás kedykoľvek opäť postavia na námestia,“ uviedli aktivisti. Na záver dodali, že nedovolia sklamaniu, apatii a hnevu, aby im vzala ideály.