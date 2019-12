Za Solidaritu kandiduje bývalý predseda Inakosti,partizán i aktivistka

Na snímke Stanislav Mičev. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Bratislava 2. decembra (TASR) - Na kandidátnej listine strany SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby sú zástupcovia robotníkov, malých i stredných podnikateľov, ale aj zamestnancov v rôznych profesiách. V súvislosti s nedeľňajším (1.12.) podaním kandidátnej listiny do parlamentných volieb 2020 to uviedol riaditeľ Múzea Slovenského národného povstania Stanislav Mičev, ktorý je volebným lídrom strany.dodal Mičev. V prvej desiatke je podľa jeho informácií tiež bývalý dlhoročný predseda Inakosti Július Kolenič, predseda Združenia malých podnikateľov Slovenska Jiří Horák, odborník na umelú inteligenciu, vysokoškolský učiteľ a zakladateľ robotika.sk Andrej Lúčny a tiež zástupca telesne postihnutých a družstevníkov František Čekel.povedal Mičev.Voľby do Národnej rady budú 29. februára 2020. Kampaň sa už začala. Čas na podanie kandidátnych listín vypršal 1. decembra o polnoci.