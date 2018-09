Za starostu Devínskej Novej Vsi kandiduje aj mestský poslanec Hanulík

Peter Hanulík, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. septembra (TASR) – Moderná mestská časť so zavedeným rezidenčným parkovaním, nízkou energetickou náročnosťou budov, smart verejným osvetlením, električkou a veľkokapacitnými podzemnými kontajnermi. Taká je vízia pre bratislavskú Devínsku Novú Ves, s ktorou prichádza kandidát na starostu, bratislavský mestský poslanec Peter Hanulík. O priazeň voličov v tohtoročných komunálnych voľbách sa uchádza ako nezávislý.skonštatoval pre TASR Hanulík.Zužitkovať chce svoje doterajšie skúsenosti, volebný program stavia na štyroch pilieroch. V rámci prvého ponúka vybudovanie parkovacieho domu či parkovacej veže na bicykle pri železničnej stanici. Navrhuje non-stop telefonickú linku na miestny úrad a zasadiť sa chce za zastavenie zahusťovania sídliska, vybudovať chce kúpalisko či trhovisko.priblížil Hanulík. Tretia priorita je zameraná na podporu detí a mládeže. Tú si predstavuje prehĺbením spolupráce základných škôl so školami v priľahlých rakúskych obciach či zavedením nemeckého jazyka v materských školách. V spolupráci s automobilkou chce vybudovať najväčšie detské ihrisko v Bratislave.Štvrtý pilier sa zameriava na sociálnu starostlivosť a spravodlivosť pre seniorov a sociálne odkázaných.prisľúbil Hanulík. V spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom (BSK) chce dobudovať zdravotné stredisko a motivovať lekárov – špecialistov.Po tohtoročných novembrových voľbách dôjde na poste šéfa miestnej samosprávy k výmene. Súčasný starosta Milan Jambor totiž obhajovať svoju funkciu neplánuje. O starostovské devínskonovoveské kreslo sa uchádza aj Dárius Krajčír z miestneho úradu, do volieb ide ako kandidát s podporou koalície SaS, Sme rodina a NOVA. Záujem kandidovať má aj súčasný miestny poslanec Rastislav Tešovič, o priazeň voličov sa uchádza ako nezávislý.