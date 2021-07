Za súčasným úspechom futbalistov Dánska stojí aj silný príbeh ich kapitána Eriksena, tvrdí kouč Hjulmand

4.7.2021 (Webnoviny.sk) -

Dánsky príbeh na majstrovstvách Európy začína pripomínať ten z roku 1992, keď sa futbalisti z krajiny s päť a pol miliónmi obyvateľov senzačne stali šampiónmi starého kontinentu.

Po čiernom úvode a prehrách s Fínskom (0:1) a Belgickom (1:2) a bez kapitána Christiana Eriksena, ktorý sa po srdcovom kolapse už možno nevráti k vrcholovému futbalu, sa Dáni neuveriteľne vzchopili.

Po skvelom výkone a postupovom triumfe proti Rusom (4:1) prišli dve víťazstvá vo vyraďovacej fáze s Walesanmi (4:0) a Čechmi (2:1) a "červeno-bieli" si razom zahrajú o medaily.

Tím ukázal svoju súdržnosť

Tréner Kasper Hjulmand pripomenul, že za súčasným úspechom jeho tímu stojí aj silný príbeh Christiana Eriksena. On aj jeho zverenci ho nosia v hlavách od chvíle, keď ho museli oživovať na konci prvého polčasu v úvodnom kodanskom súboji proti Fínom.

"Všetci sme si pripomenuli základné veci v živote aj futbale a zamysleli sa nad tým, prečo to vlastne robíme. Osobne myslím na Christiana každý deň. Mal by to byť s nami a tešiť sa z našich víťazstiev. Namiesto toho sa my tešíme z toho, že on prežil. Posunuli sa nám hodnoty a vážime si, že môžeme hrať futbal a víťaziť. Christiana si nosíme v sebe celou cestou až do semifinále vo Wembley," komentoval tréner Kasper Hjulmand na webe BBC Sport.

Kapitán Simon Kjaer bol jeden z prvých, ktorý pomáhal zdravotníkom pri záchrane života Eriksena. Okrem iného aj upokojoval jeho manželku. Prešili tri týždne a Kjaer sa so spoluhráčmi teší nielen z toho, že Eriksen sa z nemocnice vrátil domov k rodine, ale aj z účasti v semifinále ME.

"Christianov kolaps ukázal, aká sme súdržná skupina, ako sa vieme postaviť jeden za druhého. Odteraz vieme, že ak sa jeden z nás ocitne v problémoch, sú tu pre neho ďalší, ktorí mu pomôžu. Máme z toho všetci dobrý pocit a verím, že aj Christian," cituje Kjaera dánsky denník Politiken.

Dáni už raz Wembley dobyli

Dáni si svojou nezlomnosťou, tímovosťou, ale aj futbalovou kvalitou vybojovali semifinále, v ktorom sa na chýrnom londýnskom Wembley postavia proti domácim Angličanom. Tí na šampionáte v piatich zápasoch neinkasovali ani raz a pokúsia sa deaktivovať "dánsky dynamit", aby nevybuchol ako v roku 1992.

Dáni a Angličania sa na rovnakom mieste stretli v súťažnom zápase v októbri 2020 v rámci Ligy národov a hostia zvíťazili 1:0 gólom z pokutového kopu. Premenil ho práve Eriksen.

"Je to magické, že sa nám to podarilo. Prvú vec, ktorú som ukázal hráčom na tomto turnaji, bola fotografia z Wembley, keď sme tam hrali vlani na v jeseni. A vravel som im, že sa tam vrátime," skonštatoval tréner Hjulmand.

"Tvrdou prácou a vierou v seba sme sa dostali až do semifinále. Je to úžasné a šialené, že si zahráme na Wembley. Ale klamal by som, ak by som povedal, že sa s tým chceme uspokojiť. Chceme ešte viac. Máme štyri dni, aby sme sa pripravili na semifinále," doplnil Simon Kjaer.