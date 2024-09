Za tri dni utieklo z Libanonu do Sýrie viac ako tridsaťtisíc ľudí, asi polovica z nich sú deti a mladiství

Sýria trpí vlastnou krízou

Útoky sa zintenzívnili

29.9.2024 (SITA.sk) - V dôsledku bojov medzi militantnou skupinou Hizballáh a izraelskými silami prešlo podľa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) za posledné tri dni z Libanonu do susednej Sýrie viac ako 30-tisíc ľudí.Zástupca UNHCR Gonzalo Vargas Llosa vysvetlil, že zhruba polovicu týchto utečencov tvoria deti a mladiství.Približne 80 percent ľudí, ktorí prešli z Libanonu do Sýrie tvoria Sýrčania, povedal tiež Vargas Llosa s tým, že zvyšok sú Libanončania.„Teraz sú to, samozrejme, ľudia, ktorí utekajú pred bombami a ktorí prechádzajú do krajiny, ktorá už 13 rokov trpí vlastnou krízou a násilím,“ povedal novinárom v Ženeve prostredníctvom videa z libanonsko-sýrskej hranice. Sýria podľa neho čelí „hospodárskemu kolapsu“.„Myslím si, že to len ilustruje, aké mimoriadne ťažké rozhodnutia musia Sýrčania aj Libanončania urobiť,“ poznamenal tiež Vargas Llosa.Izraelské sily a Hizballáh sa navzájom ostreľujú od začiatku vojny medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy vlani v októbri. V ostatných dňoch napätie v regióne eskalovalo a vzájomné útoky sa zintenzívnili.