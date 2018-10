Za tri roky sme neutralizovali takmer 14.700 teroristov, tvrdí Turecko

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 26. októbra (TASR) - Turecké bezpečnostné sily "neutralizovali" za posledné tri roky v rámci protiteroristických operácií doma i v zahraničí takmer 14.700 "teroristov". Pre agentúru Anadolu to v piatok uviedol turecký minister obrany Hulusi Akar.Turecko používa termín "neutralizácia" v prípade zabitia, zajatia alebo vzdania sa nepriateľských bojovníkov, poznamenala agentúra Anadolu.povedal Akar, podľa ktorého bolo od 24. júla 2015 do 23. októbra 2018 neutralizovaných 14.694 teroristov.konštatoval Akar. Sľúbil, že Turecko bude v boji bude pokračovať, pokiaľ nebude neutralizovaný posledný terorista.Turecko vedie boj proti militantom zo Strany kurdských pracujúcich (PKK), ktorá spustila svoje ozbrojené povstanie za väčšiu autonómiu v roku 1984. Zasahuje proti nim aj na severe susedného Iraku. Turecko, Spojené štáty a Európska únia považujú PKK za teroristickú organizáciu. Konflikt si dosiaľ vyžiadal viac než 40.000 obetí na životoch, prevažne z radov Kurdov.Turecko 20. januára 2018 spustilo v enkláve Afrín na severozápade Sýrie operáciu Olivová ratolesť, a to proti "teroristom" z PKK, Oddielov ľudovej sebaobrany (YPG) a džihádistickej organizácie Islamský štát (IS). Ankara ňou otvorila nový front v sedem rokov trvajúcej sýrskej občianskej vojne. Turecké ozbrojené sily a spojenecká Slobodná sýrska armáda (FSA) dostali Afrín pod kontrolu 18. marca.Afrín kontrolovali kurdské milície YPG, ktoré však boli zároveň spojencami USA v boji proti IS. Ankara označila YPG za teroristickú organizáciu napojenú na PKK.Generálny štáb tureckej armády tvrdil, že cieľom operácie bolo nastoliť bezpečnosť a stabilitu pozdĺž hraníc Turecka a. Zároveň konštatoval, že operácia sa uskutočnila v rámciTerčom operácie boli podľa generálneho štátu len "teroristi" - tvrdil, že armáda v "maximálnej miere" dbá na to, aby nedošlo k ujmám na strane civilného obyvateľstva.