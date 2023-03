Za Trumpa boli vzťahy USA a Maďarska dobré ako nikdy predtým, kritizovanie Budapešti podľa Szijjárta všetko sťažuje

Maďarskí zákonodarcovia sú chorí z kritiky

26.3.2023 (SITA.sk) - Ustavičná kritika Maďarska zo strany Západu v demokratických a kultúrnych otázkach spôsobuje, že pravicová vláda tejto krajiny sa zdráha ponúknuť podporu v praktických záležitostiach, konkrétne v otázkach rozširovania Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) . V rozhovore pre agentúru AP to povedal maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Taktiež povedal, že jeho krajina zatiaľ nehlasovala o tom, či povolí vstup Fínska a Švédska do NATO, pretože maďarskí zákonodarcovia sú „chorí z kritiky maďarských vnútorných záležitostí“ v podaní týchto štátov.„Viete, keď fínski a švédski politici spochybňujú demokratickú povahu nášho politického systému, je to skutočne neprijateľné,“ povedal.Maďarskí zákonodarcovia by mali v pondelok odobriť vstup Fínska do NATO. Szijjártó však podotkol, že výsledok hlasovania v súvislosti s členstvom Švédska v aliancii je ťažké predvídať. Skeptici sa domnievajú, že Maďarsko sa takýmto „kľučkovaním“ jednoducho snaží získať lukratívne ústupky.V súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu Szijjártó povedal, že maďarské presadzovanie mieru neznamená súhlas s tým, že si Rusko ponechá územia, ktoré v súčasnosti kontroluje.„Viete, zastaviť vojnu a sedieť pri stole neznamená, že akceptujete status quo. Keď sa vojna zastaví a začnú mierové rozhovory, nie je nutné, aby hranice boli tam, kde sú frontové línie. Vieme to aj z našej vlastnej histórie. Teraz musí prísť prímerie,“ poznamenal.Čo sa týka vzťahov so Spojenými štátmi, Szijjártó povedal, že za bývalého prezidenta Donalda Trumpa boli v rozkvete, ale za prezidenta Joea Bidena to má jeho vláda náročnejšie.„Za prezidenta Trumpa boli politické vzťahy také dobré ako nikdy predtým,“ skonštatoval Szijjártó a podotkol, že počas Trumpovho pôsobenia v Bielom dome Rusko nezačalo „žiadny útok proti nikomu“.