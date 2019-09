Za víťaza afganských prezidentských volieb sa vyhlásil Abdulláh

Abdulláh Abdulláh, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kábul 30. septembra (TASR) - Afganský premiér Abdulláh Abdulláh sa v pondelok vyhlásil za víťaza prvého kola prezidentských volieb, ktoré sa v Afganistane konalo v sobotu. Informovala o tom agentúra AFP.Abdulláh Abdulláh, ktorý bol najväčším súperom súčasného prezidenta Ašrafa Ghaního, sa za víťaza volieb vyhlásil aj napriek tomu, že ešte nie sú spočítané všetky hlasy.povedal na pondelňajšej tlačovej konferencii Abdulláh.Podľa štatistiky ústrednej volebnej komisie sa do hlasovania zaregistrovalo vyše 9,6 milióna voličov, z čoho približne tretinu tvoria ženy. Afganské ministerstvo vnútra uviedlo, že vyčlenilo 72.000 príslušníkov bezpečnostných síl, aby strážili približne 5000 miest, kde sobotňajšie hlasovanie prebiehalo. Ďalších 20.000 - 30.000 príslušníkov zostáva v pohotovosti.Zverejnenie predbežných výsledkov volieb sa očakáva 19. októbra. V prípade, že ani jeden kandidát nezíska viac ako 50 percent hlasov, dvaja najúspešnejší postúpia do druhého kola. To by sa mohlo potom uskutočniť koncom novembra.