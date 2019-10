Za zdražovaním potravín sú mzdové náklady či ceny agrokomodít

Na snímka budova Národnej banky Slovenska (NBS) v Bratislave, archívne foto Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Bratislava 26. októbra (TASR) - Za zdražovaním potravín v SR sú podľa analytikov rastúce mzdové náklady, vzostup cien agrokomodít na svetových trhoch a v poslednom čase aj africký mor ošípaných.priblížila analytička Wood & Company Eva Sadovská.Slovensko si v septembri 4,9 % medziročným tempom zdražovania potravín a nealkoholických nápojov vyslúžilo druhú priečku v rámci EÚ.vyčíslila.Najvýraznejší nárast cien spomedzi potravín zaznamenali v septembri vybrané druhy zeleniny, zemiaky a bravčové mäso.doplnila Sadovská.Ceny potravín bez alkoholu a tabaku v SR za obdobie viac ako 10 rokov, od mája 2009 rastú rýchlejšie ako medián všetkých krajín EÚ bez Spojeného kráľovstva, nie však úplne najrýchlejšie. Vyplýva to z dlhodobého porovnania, ktoré zverejnil odborný bankový časopis Národnej banky Slovenska (NBS) Biatec.predpokladá autor analýzy Branislav Karmažin.Od mája 2009 do augusta 2019 narástli ceny potravín na Slovensku podľa neho o 24,5 %. Je tak na piatom mieste s najvyšším rastom cien potravín spomedzi 27 krajín EÚ. Rýchlejší rast za toto obdobie dosiahli napríklad susedné Česko a Maďarsko a naopak, mierne nižší rast zaznamenalo Poľsko.priblížil ekonóm.Podľa jeho slov je badateľný korešpondujúci prenos cien poľnohospodárskych komodít do cien potravín až do začiatku roka 2015.vysvetlil.dodal ekonóm NBS.