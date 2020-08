Za znečistenie vôd Maurícia musí niesť niekto zodpovednosť, premiér žiada finančné odškodnenie

Vláda mala konať okamžite

Vrecia plnili slamou

13.8.2020 (Webnoviny.sk) - Africký ostrovný štát Maurícius nachádzajúci sa v juhozápadnej časti Indického oceána žiada odškodnenie od vlastníkov japonskej lode, ktorá uviazla na plytčine neďaleko jeho pobrežia a začali z nej unikať tony paliva. Do mora sa vylialo až tisíc ton ropy, približne štvrtina nákladu.Plavidlo uviazlo na plytčine 25. júla v oblasti známej pre bohatý výskyt voľne žijúcich živočíchov. Nachádzajú sa tam aj významné mokrade a podľa environmentalistov potrvá 35 rokov, kým sa poškodená príroda kompletne zotaví. Medzičasom prečerpali zhruba 2500 ton paliva a pracovníci sa snažia vyprázdniť loď skôr, ako sa rozpadne a mohla by ďalej znečisťovať pobrežie.Predseda vlády Pravind Jugnauth uviedol, že Maurícius sa bude usilovať o kompenzáciu rozsiahlych environmentálnych škôd, pričom únik ropy označil za "národnú katastrofu".Jugnauthova vláda sa ocitla pod paľbou kritiky za to, že nevykonala okamžité kroky na vyprázdnenie lode už 25. júla, keď uviazla, ale až o dva týždne neskôr, keď vplyvom búšenia silných vĺn praskla a začala z nej unikať ropa.Francúzsko poslalo zo svojho neďalekého ostrova Réunion vojenské lietadlo s vybavením na kontrolu znečistenia. Japonsko vyslalo šesťčlenný tím, ktorý mal pomáhať francúzskym odborníkom.Zasahujú tam tiež maurícijská pobrežná stráž a niekoľko policajných jednotiek. Dobrovoľníci plnili vrecia slamou a vytvorili bariéru proti oleju. Vláda pritom nariadila, aby sa miestni ľudia nezapájali do čistenia a prenechali to odborníkom.Zástupcovia Greenpeace Africa vyhlásili, že tisíckam živočíchov hrozí v dôsledku znečistenia vody smrť, čo bude mať dopad aj na hospodárstvo, potravinovú bezpečnosť a zdravie na ostrove. Výkonný riaditeľ firmy, ktorá vlastní loď, sa ospravedlnil za vzniknutú situáciu a dodal, že sa "zo všetkých síl posnažia vyriešiť tento problém".