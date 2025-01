Zábava budúcnosti: Live Casino spája technológie a autentický zážitok

Akcia v reálnom čase

20.1.2025 (SITA.sk) - Slovensko zažíva nový rozmer online zábavy – LIVE Casino, v ktorom digitálny svet stretáva realitu. Inovatívny a autentický herný zážitok vás prenesie do sveta napätia, interakcie a zábavy.Tento jedinečný projekt je výsledkom spolupráce slovenskej stávkovky DOXXbet a globálneho lídra technologických riešení spoločnosti Playtech. Spoločne priniesli koncept, ktorý spája špičkovú technológiu, živú interakciu a autentickú atmosféru kasína priamo k hráčom domov. Šou a nezabudnuteľnú zábavu tu navyše zabezpečujú aj známe tváre ako Attila Végh, Dominika Cibulková a Tina.Predstavte si, že sa s jediným klikom prenesiete do sveta vzrušenia, interakcie a zábavy.Už žiadne monotónne rozhrania a automatizované systémy! S LIVE Casinom sa všetko mení. Hlavnou hviezdou nie je len technológia, ale skutočný krupiér, ktorý komunikuje s hráčmi a vedie hru v reálnom čase. Dáva tak tradičným stolovým hrám, ako je ruleta alebo blackjack, úplne nový rozmer.Prenos je dokonale plynulý, s detailnými zábermi na každú akciu. Hráči tak získavajú pocit, akoby sedeli priamo pri kasínovom stole, bez nutnosti opustiť pohodlie svojho domova. So skutočným krupiérom, špičkovou technológiou a autentickou interakciou máte pocit, že ste uprostred herného diania.,,Vďaka našej spolupráci so spoločnosťou Playtech, ktorá je svetovým lídrom vo svojej oblasti, dokážeme klientom priniesť moderné a dôveryhodné riešenie, ktoré zaručuje kvalitu a bezpečnosť. Streamovanie vo vysokom rozlíšení, inovatívne herné funkcie a moderné štúdio premiestni hráčov do reálnych kasín. Odteraz môžeme všetci zažiť skutočnú kasíno zábavu z akéhokoľvek miesta 24/7,'' vysvetľuje Juraj Jurenka, CEO DOXXbetu.Slovensko sa tak pridáva k svetovým lídrom v oblasti online zábavy. LIVE Casino spája tradičnú eleganciu fyzických kasín s inováciami digitálnej éry. Zabudnite na stereotypnú online ruletu či blackjack – toto je nový level, ktorý je odvážny, dynamický a maximálne autentický."Naším cieľom bolo priniesť niečo, čo na Slovensku chýbalo – spojenie technológie, zábavy a autenticity. Chceli sme vytvoriť miesto, kde sa hráči cítia ako VIP hostia, nech sú kdekoľvek," dodáva Juraj Jurenka."Prečo sa uspokojiť s priemerom, keď môžete zažiť špičku?" – tak znie výzva od tvorcov LIVE Casina . Vyskúšajte to aj vy, cíťte napätie, prežívajte výhry a staňte sa súčasťou zodpovedného hrania aké inde na Slovensku nenájdete.Informačný servis