Zábavná pyrotechnika je nebezpečná pre vtáky aj iné zvieratá

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. decembra (TASR) - Pyrotechnika, výbuchy, svetelné záblesky a dym majú okrem malých detí a citlivých ľudí negatívne dôsledky aj pre zvieratá. Zvukový efekt ohňostroja dosahuje hodnotu až 150 decibelov a podľa zástupcov organizácie Ochrana dravcov na Slovensku vystrašené zvieratá utekajú z oblastí, kde sa predtým zdržiavali, napríklad preč od kŕmidiel.priblížil Tomáš Veselovský z Ochrany dravcov na Slovensku zistenia holandských vedcov z článku vo vedeckom časopise Behavioral Ecology, ktorý sa venoval správaniu vtákov počas silvestrovského ohňostroja.hovorí Veselovský.informoval.Vážne zranenia a úhyny môžu spôsobiť aj lampióny šťastia. V dôsledku stresu tiež vtáky prichádzajú o tukové, respektíve energetické zásoby, ktoré sú nevyhnutné pre prežitie v chladnom období roka. Po nájdení zraneného alebo vysileného vtáčaťa treba okamžite kontaktovať odborníkov a zabezpečiť mu kvalifikovanú pomoc.vysvetľuje výkonná riaditeľka Ochrany dravcov na Slovensku Lucia Deutschová.hovorí Deutschová. V tichu a tme sa podľa nej vtáky spamätajú spravidla do dvoch hodín a vitálne vtáča by mal človek vypustiť najlepšie na mieste, kde ho našiel.dodala.Pre ohľaduplnú oslavu príchodu nového roka ochranári odporúčajú namiesto hlučných delobuchov a ohromujúcich svetelných efektov zvoliť napríklad prskavky alebo sviečky, ktoré nerobia hluk ani nevypúšťajú do prostredia toxické látky. V prípade použitia pyrotechniky Deutschová radí vybrať si tú s malým dosahom a nepoužívať ju v blízkosti lokalít, kde sa môže ukrývať vtáctvo alebo iné zvieratá. Teda vyhnúť sa porastom stromov či kríkov, nezamrznutým vodným plochám, parkom, cintorínom, záhradám a ďalším miestam, ktoré živočíchy využívajú na odpočinok.uzavrela Deutschová.