Zábavná pyrotechnika vlani spôsobila 39 požiarov

Bratislava 31. decembra (TASR) - Neodborná manipulácia so zábavnou pyrotechnikou každoročne zapríčiňuje enormný nárast výjazdov hasičov. Na prelome rokov 2018 a 2019 spôsobila 39 požiarov. Hasiči preto pripomínajú základné pravidlá, ktoré by mali občania dodržiavať. Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) o tom informovalo na sociálnej sieti.Občania by podľa HaZZ nemali neodborne zasahovať do zábavnej pyrotechniky. Nevhodné je tiež zapaľovať pyrotechniku priamo v ruke a v blízkosti tváre. Hasiči radia tiež neodpaľovať zábavnú pyrotechniku v sklenených fľašiach a iných nádobách.V prípade, že pyrotechnika po zapálení nevybuchla, nemala by sa opäť zapaľovať. Naopak, je potrebné poliať ju dostatočným množstvom vody, uvádzajú hasiči v pokynoch.Zapálená pyrotechnika sa nemá vyhadzovať z okien, balkónov a terás. "Mohol by vzniknúť požiar bytu, poprípade požiar zaparkovaných vozidiel," vysvetľujú hasiči. Zabrániť by sa podľa nich malo tiež priamemu kontaktu pyrotechniky s deťmi a zvieratami.