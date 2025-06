Zabitie ajatolláha Alího Chameneího by ukončilo konflikt, vyhlásil Netanjahu

16.6.2025 (SITA.sk) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok nevylúčil plány na zabitie najvyššieho iránskeho vodcu ajatolláha Alího Chameneího a povedal, že by to „ukončilo konflikt“ na Blízkom východe. Keď sa ho v rozhovore pre americkú televíziu ABC New spýtali na správy o tom, že Donald Trump vetoval izraelský plán na zabitie najvyššieho iránskeho vodcu z obáv, že by to mohlo eskalovať konflikt, Netanjahu odpovedal: „Konflikt to neeskaluje, ale ukončí ho".„Irán chce ‚večnú vojnu‘ a vedú nás na pokraj jadrovej vojny,“ povedal Netanjahu. Američania by podľa neho mali byť vážne znepokojení snahou Teheránu získať jadrovú zbraň a posilniť svoje kapacity balistických rakiet. „Dnes je to Tel Aviv, zajtra New York,“ povedal Netanjahu.Na adresu ajatolláha Chameneího izraelský premiér povedal, že „je ako moderný Hitler. Nezastaví sa, ale my sa postaráme o to, aby nemal prostriedky na uskutočnenie svojich hrozieb.“ S cieľom odôvodniť izraelské údery na Irán Netanjahu povedal, že prekazenie iránskeho jadrového programu „zabraňuje najhoršej predstaviteľnej vojne a... prináša mier na Blízky východ“.