Žabka otvára jubilejnú desiatu predajňu! Rýchly nákup je teraz v Bratislave ešte dostupnejší

Zákazníci Žabky môžu v Bratislave nakupovať v ďalších dvoch nových predajniach. V hlavnom meste je k dispozícii celkovo šesť predajní Žabka.



Žabka na Slovensku otvorila už desať prevádzok. Najnovšie prevádzky boli otvorené v srdci Bratislavy – na Obchodnej ulici a taktiež na Kolibe, na Svätovavrineckej ulici.



Zákazníci oceňujú starostlivo vyberaný sortiment pre rýchly nákup a rovnako tak aj doplnkové služby Žabky ako možnosť kúpiť si čerstvú kávu so sebou, vyzdvihnúť balík alebo online nákup s donáškou až domov.



Žabka v srdci Bratislavy na Obchodnej ulici

Žabka už aj na bratislavskej Kolibe!

Ako si splniť svoj sen o vlastnom obchode

Žabka prináša podnikateľskú príležitosť aj naďalej

4.11.2021 (Webnoviny.sk) -"Sme hrdí na to, že oslavujeme otvorenie 10. predajne Žabka na Slovensku. Náš koncept si našiel svojich priaznivcov medzi zákazníkmi, ktorí chcú nakúpiť rýchlo a bez kompromisov. Teším sa, že sa nám darí prichádzať s konceptom Žabka do nových lokalít, najmä v hlavnom meste," hovoríPodľa jeho slov chcú mnohí zákazníci Žabky šetriť svoj čas, a preto vítajú možnosť rýchlo si nakúpiť a využiť doplnkové služby, ktoré sú súčasťou konceptu Žabka, ako je napríklad donáška nákupu cez službu Bolt Food či možnosť zobrať si kávu so sebou alebo vyzdvihnúť si svoju zásielku.V predajni Žabka na Obchodnej ulici si zákazníci môžu nakúpiť odna ploche. K ponuke viac ako 1 300 tovarov pribudli aj novinky – proteínové tyčinky, arašidové nátierky, ovocné energetické cukríky a datľový sirup značky Bombus. O pár dní pribudne tiež užitočná služba – stanica na dobíjanie telefónov a IQos. Neodmysliteľnou súčasťou predajne je možnosť kúpiť si kávičku so sebou. Veľmi zaneprázdnení Bratislavčania môžu aj v tomto obchode Žabka využiť nákup online prostredníctvom donáškovej služby Bolt Food.O prevádzku novej Žabky na Obchodnej ulici sa stará Peter Farra, ktorý si už vyskúšal vlastné podnikanie v inom sektore a maloobchod je pre neho novou skúsenosťou a zároveň výzvou.Jubilejná 10. predajňa Žabka otvára svoje brány zákazníkom dnes, teda vo štvrtok 4. novembra. Na plocheponúkne nakupujúcim 1 700 položiek. Novinkou bude špeciálna banánová múka od Express menu a špeciálne čaje i nátierky od slovenského výrobcu Mixit. Žabka na Kolibe bude otvorená. Okrem nákupu si zákazníci v tejto predajni môžu vyzdvihnúť svoj balík – využiť službu Pickup od DPD – alebo vymeniť CO2 náplne. Samozrejmosťou je platba kartou, stravnými lístkami a možnosť kúpiť si kávu so sebou. Zaneprázdnení ľudia z okolia si môžu nakúpiť v Žabke aj na diaľku – cez niektorú z osvedčených donáškových služieb Bolt Food alebo Wolt. Predajňu na bratislavskej Kolibe vedie Pavol Pavlech, ktorý má dlhoročné skúsenosti s prácou v maloobchode. Ako sám hovorí, mať vlastný obchod s potravinami je pre neho splnený sen."Mať vlastný obchod je pre mnohých snom, ktorý práve náš unikátny podnikateľský koncept Žabka môže splniť. Koncept funguje vo forme franchisingovej spolupráce. V praxi to znamená, že každú predajňu Žabka na Slovensku prevádzkuje skúsený franchisingový partner. Ten sa môže spoľahnúť na podporu a know-how od skúseného tímu Žabky. Franchisingový partner získava v rámci spolupráce plne vybavenú predajňu s pravidelným zásobovaním," vysvetľuje Miroslav Ďurana zo Žabky."Teší ma, že na Slovensku dnes aj v čase pandémie prinášame spolu s novými predajňami aj atraktívne podnikateľské príležitosti. Stále hľadáme a vítame tipy na vhodné priestory a miesta, kde by sme mohli otvoriť nové predajne Žabka," dopĺňa M. Ďurana.Po otvorení dvoch nových obchodov Žabka na Slovensku bude prevádzkovať. Prvý obchod otvorila v septembri 2020 v bratislavskom Ružinove. Dnes zákazníci nájdu v hlavnom meste celkovo už šesť predajní Žabka. Ďalšie predajne pribudli v Trnave, Šamoríne, Malackách a najnovšie v Dunajskej Strede. V budúcom roku sa Žabka chce zamerať na otváranie nových predajní v nitrianskom, piešťanskom i novozámockom regióne.Žabka má záujem o rozšírenie podnikania najmä na západe krajiny v mestách ako Trnava, Hlohovec, Bratislava, Nitra, Dunajská Streda, Pezinok, Senec, Malacky a v ich okolí. Zaujala vás sieť potravín Žabka? Viac informácií nájdete na www.izabka.sk Záujemcovia, ktorí majú skúsenosti z oblasti maloobchodu či gastrosektora alebo majú tip na vhodné priestory pre nový obchod, sa môžu naďalej hlásiť prostredníctvom e-mailu: info.zabka@tesco.com Informačný servis