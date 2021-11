Záborská bráni svoj zákon o pomoci tehotným ženám, poslanci z OĽaNO ho chcú rozobrať na náhradné diely

Bez nových obmedzení a reštrikcií

Diskutujú pravidelne

Poslanci chcú niektoré časti vypustiť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.11.2021 (Webnoviny.sk) - Pre poslankyňu Annu Záborskú (klub OĽaNO) nie je prijateľný pozmeňujúci návrh jej kolegov z klubu k zákonu o pomoci tehotným ženám.Časť poslancov hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) chce svojím pozmeňujúcim návrhom dosiahnuť, aby Záborskej zákon o pomoci tehotným ženám bol „len o sociálnej a ekonomickej pomoci, bez nových obmedzení a reštrikcií“.„Je to rozobratie celého návrhu zákona na náhradné diely, tie podstatné časti odtiaľ vynechávajú. Obyčajne sa nedávajú pozmeňovacie návrhy ku zákonom, ktoré vychádzajú z jedného poslaneckého klubu. Bola som otvorená diskusii, keď sa takto rozhodli, je to ich záležitosť. V istom slova zmysle ma prekvapili,“ vyjadrila sa Záborská na adresu kolegov.O zákone o pomoci tehotným ženám sa bude rokovať na aktuálnej schôdzi parlamentu. Záborská dáva šancu tomu, že jej zákon napokon parlament schváli. Kľúčové bude, aby všetci poslanci, ktorí zákon podporujú, boli v čase hlasovania prítomní v rokovacej sále.„Diskutujem s nimi pravidelne. Nie je to len môj zákon, ale aj iné zákony. Napríklad poslanecký zákon o národných parkoch, kde sa počítajú poslanecké hlasy. Pri ústavnej väčšine, ktorú sme mali na začiatku, sme skončili tak, že mnoho razy rozhoduje jeden hlas pri prijatí niektorých návrhov,“ zhodnotila Záborská.Časť poslancov OĽaNO chce vypustiť z návrhu zákona, aby cirkvi a občianske združenia mohli pripravovať informačné materiály pre lekárov. Požadujú zachovať súčasný stav, keď má žena 48 hodín na rozmyslenie si interrupcie. Tiež chcú ponechať v platnosti súčasné vyhlášky, ktoré upravujú postupy pri vykonávaní interrupcií.Má sa tým zachovať právna istota pre lekárov. Rovnako chcú vypustiť zo Záborskej návrhu zákaz reklamy na potrebu a dostupnosť potratov. Skupina poslancov argumentuje tým, že pre verejnosť neexistuje dostupný, kompletný a aktuálny zoznam zariadení, ktoré poskytujú interrupciu na žiadosť ženy.Zákon Záborskej o pomoci tehotným ženám poslanci posunuli do druhého čítania začiatkom októbra. Podporilo ho 75 zo 130 prítomných poslancov. Podľa dôvodovej správy zákon vytvára podporné sociálne opatrenia pre ženu, ktorá zvažuje umelé ukončenie tehotenstva.