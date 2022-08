Záborská chce blaho Slovenska, no je proti zavedeniu inštitútu partnerského spolužitia

Poslanci strany Sloboda a solidarita (SaS) rozpútali nové kolo hodnotovej konfrontácie. Vo svojej reakcii na návrh poslancov z klubu liberálov na zavedenie inštitútu partnerského spolužitia to tvrdí predsedníčka Kresťanskej únie Anna Záborská , podľa ktorej ide inými slovami o zavedenie registrovaných partnerstiev

25.8.2022 (Webnoviny.sk) -Podľa Záborskej je to zároveň zjavné porušenie programového vyhlásenia vlády, hoci sa naň poslanci odvolávajú. „Mrzí nás postup poslancov SaS, ktorí v čase, keď ich strana vedie ministerstvo hospodárstva a teda ich hlavnou povinnosťou je zabezpečiť cenovo dostupné energetické nosiče ako je plyn, elektrina a ropa, sa rozhodli rozpútať nové kolo hodnotovej konfrontácie. Nijak inak sa nedá nazvať predloženie návrhu novely Občianskeho zákonníka o tzv. životných partnerstvách,“ uviedla Záborská.Dodala, že sami sa v aktuálnej situácii rozhodli nepreložiť návrh zákona o pomoci tehotným ženám na najbližšiu schôdzu parlamentu, ale hľadať možnosti, ako ho vylepšiť smerom k väčšej pomoci tejto skupine. „Naším cieľom vždy bolo blaho Slovenska, nie pokračujúce rozdeľovanie,“ doplnila Záborská.Poslanci z klubu strany SaS chcú do slovenského právneho poriadku zaviesť inštitút partnerského spolužitia, ktorý by slúžil osobám opačného pohlavia, ako aj rovnakého pohlavia.Ako vyplýva z návrhu novely Občianskeho zákonníka , ktorý do parlamentu predložili poslanci Jarmila Halgašová Vladimíra Marcinková , cieľom je od januára 2023 zaviesť určité oprávnenia v prospech spolužijúcich partnerov v oblasti dedenia, informovanosti o zdravotnom stave, pri nároku na ošetrovné a v ďalších situáciách týkajúcich sa majetkových a iných práv spolužijúcich partnerov.