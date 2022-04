Záborská chce spojiť sily s Marošom Žilinkom v boji proti neznášanlivosti a náboženskej intolerancii

Svitá na novú spoluprácu

Šíriaci sa extrémizmus

13.4.2022 (Webnoviny.sk) - Splnomocnenkyňa vlády pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia a poslankyňa parlamentu Anna Záborská (klub OĽaNO) chce spolupracovať s Generálnou prokuratúrou SR (GP SR) v oblasti boja proti neznášanlivosti a náboženskej intolerancii.Práve o možnostiach spolupráce v tejto oblasti v stredu na pôde GP SR so Záborskou diskutovali generálny prokurátor SR Maroš Žilinka a námestník generálneho prokurátora SR Jozef Sedlák Ako informoval hovorca GP SR Dalibor Skladan , na ich prvom oficiálnom stretnutí vyslovili ambíciu premietnuť možnosti spolupráce aj do Memoranda o spolupráci.Na stretnutí komunikovali aj o stave, vývojových trendoch súvisiacich s trestnými činmi extrémizmu, a to zvlášť tých, ktoré sú prejavom neznášanlivosti z dôvodu náboženského vyznania.Generálny prokurátor splnomocnenkyňu vlády ubezpečil, že na takéto prejavy bude prokuratúra aj „naďalej nekompromisne reagovať“.