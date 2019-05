Záborská: Po májových voľbách môže nastať v EP isté preskupenie síl

Na archívnej snímke Anna Záborská. Foto: TASR/ Michal Svítok Foto: TASR/ Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrasburg 17. mája (TASR) - Je potrebné sa zúčastniť májových volieb do Európskeho parlamentu (EP), pretože európska legislatíva sa priamo dotýka slovenských zákonov. Taktiež existuje možnosť, že po voľbách nastane v EP isté preskupenie síl. Pre TASR to uviedla Anna Záborská počas aprílovej plenárnej schôdze EP v Štrasburgu. Do parlamentu kandidovala za KDH.zdôraznila.Predpokladá, že volebná účasť bude vyššia, avšak nechce byť veľmi optimistická.uviedla.Možnosti europoslancov sú podľa nej veľké. Tým, že sa na základe Lisabonskej zmluvy posilnili kompetencie EP a že parlament je spolurozhodovateľom všetkej legislatívy, majú poslanci vplyv na také politiky, akými sú poľnohospodárstvo či finančná politika.konštatovala.Novozvolení poslanci budú mať podľa nej na stole otázku potreby reformy Európy, ale aj vytvorenia novej Európskej komisie.zdôraznila, pričom si myslí, že tých tém bude viac.Nesystémové strany podľa nej posilnia oproti súčasnému stavu.spresnila.V otázke brexitu osobne podporila rozhodnutie predĺženia odchodu Veľkej Británie z EÚ, pretože si myslí, že je potrebné dať príležitosť, ktorá by pomohla a prispela k tomu, aby výsledné rokovania boli čo najprijateľnejšie. Podľa nej odchodom, alebo zotrvaním v Únii svet nekončí.uzavrela.Slováci si budú voliť svojich zástupcov do Európskeho parlamentu v sobotu 25. mája. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci sú volení na päťročné volebné obdobie. Štatistický úrad SR by mal vyhlásiť oficiálne výsledky volieb do EP na Slovensku v nedeľu v noci (26. mája).