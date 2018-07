Záborská:Politické strany v SR hovoria veľmi málo o európskej politike

Poslankyňa Európskeho parlamentu Anna Záborská, archívna snímka. Foto: TASR/ Michal Svítok Foto: TASR/ Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrasburg/Bratislava 30. júla (TASR) – Z nízkej volebnej účasti v eurovoľbách sa dáva vina médiám, avšak veľa by mohli urobiť práve materské politické strany. Myslí si to europoslankyňa Anna Záborská (KDH). Pre TASR to uviedla počas plenárnej schôdze Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu.konštatovala.Domnieva sa, že keby voliči cítili, že ich vedenie strany, ich členovia, predsedovia, venujú väčšiu pozornosť európskej politike, tak by sa zvýšila aj volebná účasť.spresnila europoslankyňa.Nedávne výsledky prieskumu EÚ Eurobarometer poukázali na to, že záujem Slovákov o voľby do EP, ktoré sa uskutočnia v máji 2019, označilo za zaujímavé 30 percent opýtaných. Až 68 percent opýtaných o tieto voľby záujem nemá. Najviac respondentov (54 percent) je presvedčených, že ich hlas nič nezmení, 48 percent nezaujíma politika ani voľby vo všeobecnosti a takmer polovica opýtaných (47 percent) vyslovila názor, že nedôveruje politickému systému. Účasť slovenských voličov bola v EÚ najnižšia (13,05 percenta).