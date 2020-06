Záborská predstavila novelu zákona o interrupciách, cieľom je podpora budúcich mamičiek

Úprava podmienok interrupcí

Novela nezakazuje umelé prerušenie tehotenstva

Dve lekárske správy o zdravotných indikáciách

Ubytovanie pre budúce matky

Vyšší príspevok na dieťa

19.6.2020 - Zmena v interrupčnej legislatíve má pomôcť ženám lepšie sa rozhodovať o umelom prerušení tehotenstva vďaka zavedeniu nových podporných sociálnych a finančných opatrení. Zároveň sa nemenia základné podmienky umelého ukončenia tehotenstva prijaté ešte v roku 1986.Vyhlásila to dnes na tlačovej besede poslankyňa Anna Záborská (OĽaNO), ktorá spolu s ďalšími poslancami z klubu predkladá novelu zákona, ktorá upravuje podmienky predčasného ukončenia tehotenstva.„Slovensko po predložení a schválení novely sa neposunie ani smerom liberálnym, ani konzervatívnym smerom, posunie sa smerom prosociálnym a prorodinným,“ uviedla Záborská. Verí, že tak „prestanú šumy“ týkajúce sa interrupcií.Zdôraznila, že v poslaneckom návrhu sa nehovorí o zákazoch či radikálnom obmedzení prístupu k interrupciám.Ako ďalej povedala, poslanci navrhujú opatrenia, aby nevyhovujúci sociálny a ekonomický stav ženy, rodiny alebo jej okolia, nebol dôvodom pre umelé ukončenie tehotenstva.Poslanci chcú presadiť, aby žena po novom mala dlhšiu dobu na premyslenie si umelého potratu zo 48 na 96 hodín. Chcú tiež, aby bol lepší zber informácií o dôvodoch potratov.„Aby sme vedeli, či tá žena má sociálne, finančné alebo iné dôvody,“ uviedla Záborská s tým, že následne sa môže lepšie nastaviť ďalšia politika. Poslanci tiež navrhujú zakázať komerčnú reklamu na umelé potraty.Povinnou má byť druhá lekárska správa pri indikácii ohrozenia zdravia života matky alebo počatého dieťaťa.„Stáva sa, že prvé vyšetrenia, ktoré žena podstúpi, sú falošne pozitívne, preto chceme, aby žena mala možnosť sa obrátiť na iného odborníka, ktorý potvrdí alebo vyvráti prvé vyšetrenie,“ zdôvodnila Záborská. Toto druhé vyšetrenie by malo byť hradené zo zdravotného poistenia.Poslankyňa Lucia Drábiková (OĽaNO) povedala, že návrh zákona počíta s ubytovaním pre tehotné matky s deťmi aj pre študentky, ktoré potrebujú dočasné bývanie, aby utajili svoje tehotenstvo, prípadne ešte aj do troch rokov, ak sa o dieťa starajú.Podľa poslankyne Kataríny Hatrákovej (OĽaNO) by matky mali dostávať príspevok už počas tehotenstva a nie až po narodení dieťaťa.Malo by sa upustiť od pravidla, že finančná pomoc na dieťa je možná v prípade, ak sa dožije aspoň 28 dní.Hatráková dodala, že zvyšovať by sa mala aj suma časti príspevku pri narodení zdravotne znevýhodneného dieťaťa.Parlament by mal o tomto návrhu poslancov rokovať na júlovej schôdzi. Záborská verí, že získa väčšinovú podporu poslaneckého pléna.Okrem iniciatívy poslancov OĽaNO by sa mali dostať do programu schôdze aj ďalšie tri návrhy týkajúce sa interrupčnej legislatívy z dielne nezaradených poslancov a strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko.