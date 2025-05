Zabudnite na Miley Cyrus, štafetu preberá Miro Jaroš – VIDEO, FOTO

Videoklip plný farieb a tanca

Robert Burian v úlohe kuriéra

4.5.2025 (SITA.sk) - Obľúbený slovenský spevák Miro Jaroš opäť potešil svojich malých aj veľkých fanúšikov. Prostredníctvom farebného videoklipu pripomenul mimoriadne úspešný album Disko, na ktorom sa skladba Máme Párty nachádza a ktorej chytľavá melódia vznikla v spolupráci s uznávaným DJ-om Robertom Burianom.„S Robom sa poznáme v podstate celú moju kariéru. Robili sme spolu už niekoľkokrát (napríklad aj na pesničke Kto je on od Dominiky Mirgovej, robil remixy na moje single). Pamätám si, ako som bol na Mauriciuse a v mori mi napadla melódia na 'Máme párty'. Vybehol som z vody a išiel som si ju nahrať na mobil. Hneď som ju poslal Robovi s tým, že by som bol rád, keby sme ju spravili spolu. Do pár dní sme to mali hotové a pesničku som zaradil na album Disko. Konečne prišiel správny čas natočiť k nej videoklip,” opisuje spevák zrod skladby, ktorej hudobné autorstvo si delí so spomínaným Djom, pričom text piesne má na svedomí samotný Miro.„Spolupráca s Mirom bola pre mňa obohacujúca. Je pravda, že aj ja mám rád deti, no neviem si predstaviť lepšieho interpreta, ktorý robí pre ne viac, než je Miro. Vždy by som mu povedal ÁNO. Dalo mi to nové skúsenosti. Od začiatku som mal pri tvorbe tejto pesničky dobrý pocit. Miro mi poslal nápad a ja som ho rozvinul. O tom, že sa to podarilo svedčia reakcie detí. Vždy keď pustím "Máme párty" na nejakej akcii, hneď dávajú najavo, že sa im to páči,” hovorí Robert Burian, uznávaný DJ a producent, ktorý má na svojom konte jeden z najväčších tanečných hitov Žijeme len raz, ktorý nahral s Egom.Nový rodinný videoklip režíroval Pierre Lexis. Je plný farieb a tanca, ktorý má na svedomí Jarošov dvorný choreograf a kamarát Noro Grofčík.„Opäť sme chceli posilniť súdržnosť rodiny, takže v klipe tancujú deti aj rodičia. Klip vrcholí, keď sa hojdám na disko guli, ktorá visí na reťazi z plafóna izby. Tam je párty už ozaj v plnom prúde. Trasú sa steny a tancujú už aj susedia” opisuje Miro zábery z klipu, v ktorom si role spomínaných susedov zhrali i známi herci Lucia Vráblicová a Peter Batthyany.„Nemyslel som na Miley Cyrus, ani na Madonnu, ktorá sa tiež spustila na disko guli na koncerte. Celkovo už dlho využívame motív disko gule a keďže už na obale albumu na nej sedím, chcel som túto líniu dostať aj do videoklipu. Keď som o tom hovoril s mojim tímom, všetci si hneď začali spievať Wrecking Ball od Miley Cyrus. Vždy sme sa na tom smiali. Svojej vízie som sa však nevzdal. To som ešte netušil, aké ťažké bude sa na tej hompaľajúcej guli udržať” smeje sa.Vo videoklipe si cameo rolu zahral aj Robert Burian. „Robert Burian v klipe vystupuje v úlohe kuriéra, ktorý deťom prinesie na párty pizzu. Okrem toho, že decká pizzu milujú, je v tom aj symbolické prepojenie s Mirovým hitom Pizza Dance,” vysvetľuje režisér Pierre Lexis.Čerstvo vydaný veselý videoklip nie je Mirovou jedinou novinkou. Spevák spolu so svojim šikovným tímom nezaháľa a pre fanúšikov pripravil turné Disko s Lipánkom, na ktorom zaznejú hity z posledných albumov, ale aj staršie, publikom najžiadanejšie pesničky, ktoré Mirko počas svoje kariéry vydal.Parádnu šou plnú hudby, tanca, zábavy i smiechu návštevníci zažijú už 20.06.2025 v Trnave, 07.07.2025 Miro so svojou družinou potešia nie len českých fanúšikov v Olomouci . Turné bude následne pokračovať v auguste a to 17.8.2025 na Zemplínskej Šírave, 22.8.2025 v Senci a 23.8.2025 v Holíči. „Tešíme sa na všetkých! Čakajte prekvapenia,” sľubuje Jaroš na záver. Ďalšie informácie i vstupenky na Miro Jaroš - Disko s Lipánkom turné sú dostupné na Ticketportal.sk