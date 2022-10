Začal sa 20. zjazd čínskych komunistov, za časť svojho prejavu o Taiwane zožal Si Ťin-pching najväčší potlesk

Znovuzjednotenie Číny

Medzinárodná situácia

16.10.2022 (Webnoviny.sk) - Čínsky prezident Si Ťin-pching v nedeľu sľúbil, že prevedie Čínu cez vážne výzvy smerom k národnému oživeniu.Vyhlásil to počas otvorenia 20. zjazdu Komunistickej strany Číny, na ktorom si podľa všetkého zabezpečí tretie funkčné obdobie. Informuje o tom spravodajský web CNN.Si Ťin-pching označil posledných päť rokov za „veľmi nezvyčajné a mimoriadne“. Vládnuca komunistická strana podľa jeho slov previedla Čínu cez „pochmúrnu a zložitú medzinárodnú situáciu“ a „obrovské riziká a výzvy, ktoré prichádzali jedna za druhou“.Odkazujúc na výzvy povedal, že čínska vláda „ochránila životy a zdravie ľudí“ počas pandémie ochorenia COVID-19, priviedla Hongkong od chaosu k vládnutiu a viedla „veľké boje“ proti „silám nezávislosti“ na Taiwane, na ktorý si Peking nárokuje, hoci ho nikdy neovládal.Práve časť prejavu o Taiwane si podľa CNN vyžiadala najdlhší a najhlasnejší potlesk od takmer 2 300 vybraných delegátov vo Veľkej sále ľudu v Pekingu.Čína sa bude podľa Siho „usilovať o mierové znovuzjednotenie“, no zároveň upozornil, že sa nevzdá prípadného použitia sily a všetkých potrebných opatrení.Čínsky vodca sa zmienil aj o „rýchlych zmenách v medzinárodnej situácii“, čím odkazoval na oslabujúce vzťahy medzi Čínou a Západom, ktoré ešte viac narušila čínska podpora Moskvy po jej invázii na Ukrajinu.Čína „zaujala jasný postoj proti hegemonizmu a mocenskej politike“ a „nikdy nezaváhala“ v opozícii voči unilateralizmu a „šikanovaniu“, povedal Si zjavne kritizujúc to, čo Peking považuje za svetový poriadok pod vedením USA, ktorý treba rozložiť.

Hovoriac o plánoch na ďalších päť rokov Si vyhlásil, že sa Čína zameria na „vysokokvalitné vzdelávanie“ a inovácie, aby „obnovila rast“ v krízou zasiahnutej ekonomike krajiny a tiež „zrýchli úsilie o dosiahnutie väčšej sebestačnosti vo vede a technike“.

Zároveň sa zaviazal urobiť z Čínskej ľudovej oslobodeneckej armády sily „svetovej úrovne“, pričom chce zlepšiť jej schopnosť chrániť národnú suverenitu a budovať strategické odstrašovanie, ako aj vylepšiť jej výcvik a „schopnosť víťaziť“.

Národná bezpečnosť

CNN poukazuje, že Siho prejav často zahŕňal čínsky termín pre bezpečnosť, pričom ho spomenul aspoň 50-krát.

Prezident nazval národnú bezpečnosť „základom oživenia čínskeho národa“ a vyzval na zvýšenie bezpečnosti vo vojenskej a ekonomickej oblasti, ako aj „všetkých smeroch“ doma aj v zahraničí.

Zjazd čínskej komunistickej strany bude trvať týždeň. Väčšina stretnutí sa počas týždňa uskutoční za zatvorenými dverami.

Nový Ústredný výbor

Delegáti sa napokon v sobotu stretnú na ceremoniálnom hlasovaní, aby odobrili Siho správu a schválili zmeny stanov strany, ktoré mu môžu udeliť nové tituly na ďalšie posilnenie jeho moci.

Zjazd má upevniť postavenie Si Ťin-pchinga ako najmocnejšieho lídra Číny od zosnulého vodcu Mao Ce-tunga, ktorý vládol až do svojej smrti vo veku 82 rokov.

Delegáti tiež budú voliť nový Ústredný výbor, ktorý na nasledujúci deň bude mať prvé stretnutie, aby vymenoval vedenie strany.