Začal sa odvolací súd s Francúzom zapleteným do škandálu s nobelovkami

Štokholm 12. novembra (TASR) - Vo švédskej metropole Štokholm sa v pondelok začal odvolací proces s Francúzom Jeanom-Claudom Arnaultom, ústrednou postavou škandálu súvisiaceho s udeľovaním Nobelových cien za literatúru. Arnaulta usvedčil v októbri štokholmský okresný súd zo znásilnenia ženy v roku 2011 a odsúdil ho na dva roky odňatia slobody.Arnault, ktorý je od vynesenia rozsudku vo väzbe, sa proti verdiktu odvolal a obvinenie zo znásilnenia poprel. Uviedol pritom, že k medzi ním a zmienenou ženou došlo k dobrovoľnému pohlavnému styku, napísala agentúra AFP. Arnault prišiel na neverejné pojednávanie v putách a v sprievode polície.uviedol jeho právny zástupca Björn Hurtig.Arnault, známa osobnosť vo švédskej kultúre, je manželom Katariny Frostensonovej - poetky a už bývalej členky Švédskej akadémie udeľujúcej Nobelovu cenu za literatúru. Je zodpovedný za opakovaný únik mien laureátov tejto ceny, ktoré podľa tradície musia zostať v tajnosti.V dôsledku celého škandálu sa členstva vo Švédskej akadémii vzdalo osem z jej 18 členov. Traja z nich sa koncom augusta mali do akadémie vrátiť, tí to však popreli.Zo sexuálneho obťažovania a znásilnenia obvinilo 72-ročného Arnaulta 18 žien. Skutky sa mali stať v rokoch 1996-2017 vo Švédsku a v Paríži - v byte, ktorý tam Švédska akadémia vlastní.Švédska akadémia tento rok - prvýkrát od roku 1942 - neudelila Nobelovu cenu v kategórii literatúra. Rozhodla sa tak práve v súvislosti so škandálom, ktorý sa týkal Arnaulta a odhalili ho vlani na jeseň noviny Dagens Nyheter, keď napísali o prípade sexuálneho obťažovania 18 žien.