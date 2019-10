Začal sa proces s 93-ročným bývalým nacistickým dozorcom

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Hamburg 17. októbra (TASR) - Bývalý príslušník nacistických oddielov Schutzstaffel (SS) a dozorca v nacistickom koncentračnom tábore Stutthof predstúpil vo štvrtok pred súd v Hamburgu. Bruno Dey (93) je obvinený zo spoluúčasti na vraždách 5230 ľudí, ku ktorým v zmienenom tábore došlo v čase, keď tam bol dozorcom, teda od augusta 1944 do apríla 1945. O začatí procesu s ním informovala tlačová agentúra AFP.uviedla vo vyhlásení prokuratúra.Dey sa na pojednávanie dostavil na invalidnom vozíku, na hlave mal klobúk a tvár si pred médiami zakrýval šanónom. Napriek pokročilému veku prebieha proces s ním na súde pre mladistvých, keďže v tábore Stutthof sa zamestnal ako 17-ročný. Tento muž po vojne pracoval ako pekár, neskôr bol tiež kamionistom a údržbárom. Oženil sa, mal dve dcéry a v súčasnosti žije v Hamburgu.Dey počas vypočúvania pred procesom nepoprel, že by v koncentračnom tábore pracoval. V jednotkách SS, ktoré tábor spravovali, však podľa vlastných slov skončil len pre to, že ho pre zdravotný stav (problémy so srdcom) neposlali na front, napísal nemecký denník Der Tagesspiegel. Noviny s odvolaním na dokumenty prokuratúry uviedli, že tento muž nikoho nezabil a zostáva otázkou, ako mohol 17-ročný mladík donútený stať sa dozorcom v tábore vzdorovať režimu Adolfa Hitlera.V nacistickom tábore Stutthof vybudovanom východne od v súčasnosti poľského mesta Gdansk prišlo o život viac ako 60.000 ľudí.