Začal sa proces s bývalým vyšetrovateľom NAKA Kučerkom, trvá na svojej nevine a chce vypovedať

Trvá na svojej nevine

Prokurátorov obvinil z nátlaku a vyhrážok

25.1.2022 (Webnoviny.sk) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Banskej Bystrici sa v utorok začalo hlavné pojednávanie s bývalým vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Mariánom Kučerkom. obvineného z korupcie v rámci policajných akcií Očistec aj Judáš. Obžalovaný odmietol ponúknutú dohodu o vine a treste prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry.Prokurátor ponúkol v tejto fáze obžalovanému dohodu o vine a treste s tým, že sa mu uloží trest odňatia slobody znížený o jednu tretinu z trestu šesť rokov a osem mesiacov so zaradením do ústavu pre výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia a trest prepadnutia majetku. Prokurátor prečítal následne obžalobu a Kučerka obžaloval pre skutok kvalifikovaný ako zločin prijímania úplatku a druhý skutok ako obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku v spolupáchateľstve.Obžalovaný prehlásil, že vo vzťahu k obidvom skutkom je nevinný a vo veci bude vypovedať. Vypovedať však chce až po tom, keď budú vo veci vypočutí svedkovia Bernard S., Ľudovít M. a Peter P., „nakoľko oni prispôsobia výpoveď k tomu, čo by som povedal, lebo to sa stalo už v prípravnom konaní".Prokurátor toto hodnotil ako využitie práva na odopretie výpovede, ale v neskoršom štádiu konania nič nebráni obžalovaného vypočuť. Preto navrhol, aby boli prečítané jeho skoršie výpovede, s čím sa sudca stotožnil.Kučerku obvinili v rámci policajných akcií Očistec aj Judáš. Podľa medializovaných informácií prijal úplatky od nitrianskeho podnikateľa Norberta B., ako aj bývalého šéfa daňových kriminalistov Ľudovíta M. Figuroval tiež v prípade bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského, v prípade ktorého však Generálna prokuratúra SR zrušila obvinenie.Kučerka sa do povedomia dostal aj tým, že prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry Michala Šúreka a Ondreja Repu obvinil z nátlaku a vyhrážok. Neskôr sa im však ospravedlnil s tým, že šlo o nepravdivé tvrdenia.