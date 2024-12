Začala sa nová éra slovensko-brazílskej spolupráce, Blanár vyzdvihol najmä memorandum týkajúce sa diplomatického vzdelávania – FOTO

Posilnenie vzájomnej spolupráce

Mierová iniciatíva

Vieira poďakoval za podporu pri záplavách

Podpísali päť dohôd a memoránd

Najvýznamnejší partner

12.12.2024 (SITA.sk) - Historicky prvá návšteva predsedu vlády Slovenskej republiky v Brazílii položila podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Smer-SD ) základy pre novú éru spolupráce Slovenska a Brazílie.Ide celkovo o prvú návštevu v regióne Latinskej Ameriky so štátnou a podnikateľskou delegáciou zo Slovenska. Minister je spolu so štátnym tajomníkom rezortu zahraničných vecí Marekom Eštokom súčasťou delegácie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) počas jeho oficiálnej návštevy Brazílie.So šéfom brazílskej diplomacie Maurom Vieirom na bilaterálnom rokovaní diskutoval o posilnení vzájomnej spolupráce, ale aj o dianí na Blízkom východe, kde opätovne apeloval na dodržiavanie medzinárodného a humanitárneho práva bez uplatňovania dvojakého metra.Slovensko sa uchádza o nestále členstvo v Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov a spolu s Brazíliou sa zhoduje v potrebe reformy OSN s cieľom aktívne prispievať k svetovému vývoju. Obe krajiny zdieľajú podľa slov ministra blízke názory na všetky konflikty, ktoré vo svete momentálne prebiehajú."Presadzujeme mierové riešenia a principiálne dodržiavanie medzinárodného práva. Zhodujeme sa v tom, že to, čo sa udialo na Ukrajine, je porušenie medzinárodného práva, no súčasne si myslíme, že tento konflikt nemá vojenské riešenie a je nevyhnutné, aby sa do riešení vrátila diplomacia, dialóg a mierové rokovania," zdôraznil Blanár.Brazílskej strane predstavil aktivity vlády vrátane spoločných rokovaní s ukrajinskou vládou, humanitárnej pomoci obyvateľom Ukrajiny a predovšetkým podporu všetkým mierovým iniciatívam."Slovensko má záujem stať sa súčasťou mierovej iniciatívy, ktorú predložila Brazília spolu s Čínou, o čom sme informovali už aj čínskych partnerov počas vládnej návštevy na prelome októbra a novembra v Pekingu," uviedol Blanár.Minister Vieira ocenil pripojenie sa Slovenskej republiky k zakladajúcim členom iniciatívy Globálnej aliancie proti hladu a chudobe, ktorá je osobnou prioritou Brazílie a jej prezidenta Lula da Silvu v rámci úspešného predsedníctva krajiny v zoskupení G20.Rovnako poďakoval za podporu zo strany Slovenska pri tohtoročných záplavách, počas ktorých prišlo o život viac ako 180 obyvateľov a boli spôsobené rozsiahle materiálne škody. Ministerstvo zahraničných vecí SR poskytlo humanitárnu pomoc vo výške 50-tisíc eur na rekonštrukciu infraštruktúry priamo v postihnutej oblasti.Zástupcovia slovenskej a brazílskej vlády podpísali v Brazílii päť dohôd a memoránd týkajúcich sa diplomatického vzdelávania, zamedzenia dvojitého zdanenia, spolupráce v oblasti obrany, utajovaných skutočností, spravodlivosti a verejnej bezpečnosti.Blanár vyzdvihol Memorandum o porozumení uzatvorené medzi Diplomatickou akadémiou Ministerstva zahraničných vecí Brazílie – Inštitútom Rio Branco, ktorý je najstaršou diplomatickou vzdelávacou inštitúciou na svete, a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Dokument podporí výmenu skúseností a odbornú prípravu diplomatov.Brazília je pre Slovensko najvýznamnejším politickým a ekonomickým partnerom v Južnej Amerike. Vzájomný obrat dosiahol vlani 349 miliónov eur. "V regióne Latinskej Ameriky vidíme významný potenciál na hospodárske a investičné aktivity, ktoré chceme rozšíriť. Aj preto posilňujeme sieť ekonomických diplomatov SR priamo v Brazílii," doplnil Blanár s tým, že obchodným aktivitám má tiež napomôcť dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia, no zároveň dohoda medzi Európskou úniou a zoskupením Mercosur, ktorého súčasťou je i Brazília.Prínos cesty do Brazílie predstavuje podľa rezortu zahraničia taktiež účasť zástupcov slovenských firiem na podnikateľskom fóre v Sao Paule, kde rokovali s brazílskymi partnermi o rozvoji hospodárskej a investičnej spolupráce v obrannom, automobilom a zelenom priemysle či IT sektore. Šéf slovenskej diplomacie sa v závere pracovného programu v stredu stretol aj s honorárnym konzulom Slovenskej republiky Faicalom Hammoudom, ktorý je vedúcim slovenského zastúpenia v meste Rio de Janeiro.