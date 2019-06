Začala sa obnova hasičskej zbrojnice v Detve

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Detva 3. júna (TASR) - Mesto Detva začalo v uplynulých dňoch s rekonštrukciou historickej hasičskej zbrojnice. Ľudovo nazývaná hasičkáreň je z obdobia prvej Československej republiky, je známa z historických fotografií so svojou typickou drevenou vežou na sušenie hadíc.Dobrovoľný hasičský zbor založili v Detve v roku 1927 a z tohto obdobia pochádza aj prvá, drevená budova hasičskej zbrojnice. Murovanú stavbu "hasičkárne" postavili okolo roku 1950. O vežu na sušenie hadíc prišla až pri rekonštrukcii v roku 1969.Rekonštrukcia a modernizácia zbrojnice prinavráti budove pôvodnú vežu, ktorú vystavajú do výšky 10,5 metra a opäť má slúžiť na sušenie hadíc. V budove nájde svoje zázemie Dobrovoľný hasičský zbor mesta Detva, v ktorom pod vedením profesionálov pôsobia mladí ľudia, dievčatá i chlapci.uviedol pre TASR Jaroslav Ďurčík z oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Detve. V podkroví bude k dispozícii školiaca miestnosť.Súčasťou prác je rekonštrukcia strechy. Aby sa prinavrátil jej historický vzhľad, bude pokrytá škridlou. Budova dostane nové okná, dvere, dlažbu, zateplenie podkrovia a vonkajšej fasády s povrchovou úpravou. Rekonštruovať sa budú vnútorné rozvody kanalizácie a vodovodu, nová bude elektroinštalácia, svietidlá, vykurovanie a sanitárne vybavenie.Na rekonštrukciu a modernizáciu hasičskej zbrojnice získalo mesto Detva dotáciu z Ministerstva vnútra SR vo výške 30.000 eur. Ďalšie náklady na rekonštrukciu do výšky 74.950 eur dofinancuje mesto. Dobrovoľný hasičský zbor bude môcť zrekonštruovanú zbrojnicu naplno využívať už od prvej polovice budúceho roka.