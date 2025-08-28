|
Piatok 29.8.2025
Meniny má Nikola, Nikolaj
Denník - Správy
28. augusta 2025
Začala sa revitalizácia okolia košickej Starej jazdiarne, využitie haly bude obmedzené iba na šport
Pri Starej jazdiarni sa začali práce na revitalizácii jej okolia. Ako informovalo mesto Košice, revitalizácia nadväzuje na práce na modernizácii športovej haly v MČ Staré mesto, ktoré prebiehali od februára 2022 ...
28.8.2025 (SITA.sk) - Pri Starej jazdiarni sa začali práce na revitalizácii jej okolia. Ako informovalo mesto Košice, revitalizácia nadväzuje na práce na modernizácii športovej haly v MČ Staré mesto, ktoré prebiehali od februára 2022 do júna 2023. Modernizácia vtedy stála 3,1 milióna eur, pričom dotáciu vo výške 1,25 milióna eur poskytol Fond na podporu športu, ostatok zafinancovala samospráva zo svojho rozpočtu.
Multifunkčná hala je využívaná na tréningy a zápasy vo viacerých športoch, rovnako aj na hudobné koncerty a kultúrno-spoločenské podujatia. Po revitalizácii by mala v centre mesta vzniknúť nová oddychová zóna a priestor na stretnutia.
Ako na tlačovej besede priblížil primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý) stavenisko je už oplotené a odovzdali ho spoločnosti Boxpark, ktorá bude mať práce na starosti. Uspela vo verejnom obstarávaní, medzi siedmimi uchádzačmi, s ponukou v hodnote temer 1,2 milióna eur s DPH.
Prostriedky získalo mesto z eurofondov, jeho spoluúčasť je na úrovni ôsmich percent, čo predstavuje zhruba 150-tisíc eur. Polaček doplnil, že revitalizáciou prejde vyše 3 200 metrov štvorcových. „Našim cieľom je dostať do týchto priestorov viac zelene, vody, fontán," uviedol.
Stavebné práce by mali byť podľa zmluvy hotové v novembri budúceho roka. Ako mesto informovalo, práce budú rozdelené na etapy, aby bolo možné halu s menšími obmedzeniami využívať aj počas nich. Primátor upozornil aj na to, že počas revitalizácie sa v športovej hale nebudú konať kultúrne podujatia, športové podujatia či tréningy ostanú zachované.
„Športový režim haly by počas revitalizácie nemal byť obmedzený. So zhotoviteľom sme sa dohodli, že hala bude prístupná pre tréningy, športové podujatia a organizáciu súťaží,“ doplnil vedúci oddelenia športu Mário Švec s tým, že kultúrne podujatie sa budú usilovať presmerovať do iných objektov.
„Robotníci a mechanizmy začali s prácami na západnej strane haly - od Kuzmányho ulice. Súčasťou revitalizácie je aj betónová plocha, ktorá doposiaľ slúžila ako parkovisko," dodáva mesto Košice. Polaček na tlačovej besede ozrejmil, že na ploche zvykli parkovať približne dve desiatky áut. Poukázal, že využiť možno parkoviská na Moyzesovej ulici.
„Cieľom je zatraktívniť celú lokalitu a vytvoriť priestor, ktorý bude slúžiť všetkým vekovým kategóriám. Vďaka zvýšeniu podielu zelene sa skvalitní životné prostredie a zlepší mikroklíma prostredia," uvádza samospráva. Počas revitalizácie by sa mali odstrániť nevyužívané plochy, starý asfalt aj betón. Namiesto nich by mali pribudnúť zelené plochy, stromy, kríky aj trvalky.
Na mieste by tiež mali vzniknúť aj dve fontány, pribudnúť majú aj lavičky a stojany na bicykle. V pláne sú tiež prístrešky pre trhovisko. V lokalite pribudne aj nové LED osvetlenie a kamerové systémy, ktoré majú prispieť k zvýšeniu bezpečnosti. Problémy s vlhkou omietkou haly majú pomôcť vyriešiť opatrenia na odvádzanie dažďovej vody zo strechy haly a priľahlého okolia. Dažďová voda bude zachytávaná v retenčných nádržiach pod povrchom, následne bude využitá na zavlažovanie zelene.
„Hlavným cieľom bolo zrevitalizovať verejný priestor, priniesť do tejto časti mesta viac zelene a zelených riešení, vodozádržné opatrenia a skultivovať priestor tak, aby bol dôstojným okolím športového stánku,“ dodal projektant stavby Michal Burák.
Zdroj: SITA.sk - Začala sa revitalizácia okolia košickej Starej jazdiarne, využitie haly bude obmedzené iba na šport © SITA Všetky práva vyhradené.
