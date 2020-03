Začali sa obchodné rokovania medzi Bruselom a Britániou, napätie zhoršuje Johnsonovo ultimátum

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.3.2020 (Webnoviny.sk) - Dlho očakávané obchodné vyjednávania medzi Európskou úniou a Veľkou Britániou odštartovali v pondelok v napätej situácii pre hrozbu britského premiéra Borisa Johnsona, že jeho krajina z rokovaní odíde, ak sa do štyroch mesiacov nedosiahne dostatočný pokrok.Vyjednávania sú začiatkom procesu, počas ktorého sa majú dohodnúť vzťahy Británie s úniou v obchode, či v oblasti rybolovu. Britský premiér pritom trvá na tom, aby sa to všetko stihlo do konca roka.Prvé kolo rokovaní bude trvať do štvrtka a má sa sústrediť hlavne na formality, hoci sa očakávajú aj určité diskusie o podstate dohody. Predpokladá sa, že do konca júna sa uskutoční približne šesť kôl vyjednávaní. Záver júna bude kľúčovým okamihom diskusií, pretože na základe dohody o odchode Británie z EÚ podpísanej vlani sa musí Londýn dovtedy rozhodnúť, či chce predĺžiť prechodné obdobie.Premiér Johnson však hovorí, že nebude o nijaké predĺženie žiadať. V podstate to znamená, že ak sa dohoda nedosiahne v tomto roku, Británia a EÚ budú medzi sebou obchodovať na základe pravidiel Svetovej obchodnej organizácie.