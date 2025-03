Začali sa práce na obnove hradu Likava, hotové majú byť na jeseň budúceho roka

Hrad Likava je významným prvkom kultúrneho dedičstva na Liptove. Vďaka svojej výške a rozlohe sa radí k najväčším hradným stavbám na Slovensku. Hradný komplex tvorí 28 objektov, čo zahŕňa aj vonkajšie opevnenie.



Objekty sú v súčasnosti v nepriaznivom technickom stave a v dôsledku toho je hrad pre návštevníkov sprístupnený iba v minimálnom rozsahu. V súčasnosti si môžu pozrieť len priestor prvého a druhého Predhradia a Vežu bránovú (Huňadyho veža), kde je vnútorná expozícia.





Pribudnú smart technológie

Realizované budú aj iné projekty

21.3.2025 (SITA.sk) - Začali sa práce na obnove hradu Likava (okres Ružomberok). Ako informovala Eva Lacová z oddelenia komunikácie Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) , rekonštrukcia objektu národnej kultúrnej pamiatky bude stáť viac ako 4,3 milióna eur.Vyše 3,2 milióna eur z tejto sumy pokryje nenávratný finančný príspevok (NFP) z programu Interreg SK-CZ 2021-2027. Ďalších viac než 1,1 milióna eur zaplatí z vlastných zdrojov žilinská župa. Na sprievodné aktivity a manažment projektu bude smerovať vyše 440-tisíc eur, pričom viac než 407-tisíc eur bude z eurofondov, zvyšných vyše 35-tisíc poskytne ŽSK z vlastných zdrojov.Práce bude vykonávať spoločnosť OBNOVA s. r. o., hotové by mali byť v októbri budúceho roka.„Na Hrade Likava pôjde o komplexnú rekonštrukciu hradného komplexu v zmysle rekonštrukcie severného paláca a konzervácie hradieb, vďaka čomu dôjde k sprístupneniu hradu vo väčšom rozsahu. Vzniknú nové priestory pre vnútorné a vonkajšie expozície. Hrad bude vybavený inovatívnou „smart“ expozíciou. Súčasťou aktivít na oboch stranách hranice bude vytvorenie „virtuálneho zbojníckeho chodníka.“ Prihraničným partnerom projektu Hrad Likava – Juraj a Ondráš – zbojnícke legendy je Moravskoslezský kraj, ktorý zrealizuje stabilizačné práce na hradbách Hradu Hukvaldy (okres Frýdek-Místek), ktorý je chránenou kultúrnou pamiatkou," priblížila Lacová.„Po rekonštrukcii budú môcť návštevníci prechádzať vnútornými a vonkajšími priestormi hradného komplexu bezpečne od spodného nádvoria až po hradný palác. Na hrade pribudnú smart technológie – 3D modely a animácie, lúštiteľov záhad poteší nová aplikácia – geolokačná poznávacia hra, určená pre mladú a strednú generáciu, či tlačené detské publikácie, ktoré budú dostupné na oboch hradoch," uviedla Lacová. Pamiatka by mala byť po novom chránená kamerovým systémom.K projektu patrí aj propagácia „zbojníckeho chodníčka“, ide o vybrané historické lokality prihraničného regiónu na oboch stranách hranice. „Téma zbojníctva je populárna pre oba regióny vďaka pôsobeniu známych zbojníckych legiend – Juraja Jánošíka na Liptove a zbojníka Ondráša v oblasti hradu Hukvaldy," ozrejmila Lacová.Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová uviedla, že cieľom je prilákať na hrad viac návštevníkov z oboch krajín, verí, že vďaka komplexnej obnove historickej pamiatky sa im to podarí.„Na strane českých partnerov projektu budú zasanované múry hradu Hukvaldy, čo je dôležité pre ochranu pamiatky pre ďalšie generácie. Stavebné práce budú vykonávané citlivým a odborným prístupom, v závislosti od súčasného technického stavu oboch hradov. Obe kultúrne pamiatky majú veľkú historickú hodnotu a našim zámerom je podporiť ich vysoký potenciál pre rozvoj cezhraničného regiónu, ktorý momentálne nie je využitý naplno," dodala.Z programu Interreg SK-CZ by mal byť zrealizovaný aj projekt Liptál v Liptove a Liptov v Liptále. Hodnota projektu presahuje 1,8 milióna eur, čo zahŕňa rekonštrukciu a obnovu sídelnej budovy Liptovského múzea v Ružomberku.„Podporený bol aj projekt Kysuckého múzea „Úzkokoľajka – koľaje nás spájajú“, vďaka ktorému dôjde k zatraktívneniu technických pamiatok v podobe úzkorozchodných železníc Historickej lesnej úvraťovej železnice vo Vychylovke," doplnila Lacová. Projekt má hodnotu viac ako 1,7 milióna eur.Rekonštrukciou prejde parný rušeň a podporená bude aj výstavba turistického objektu Staničky u Kubátkov. Pribudne aj nová drezina, opravou prejde krytý vozeň a vybuduje sa odstavná koľaj s vonkajšou statickou expozíciou koľajových vozidiel.