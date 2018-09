Začali sa rokovania na summite medzi lídrami Južnej a Severnej Kórei

Juhokórejský prezident Mun Če-in (vľavo) a severokórejský líder Kim Čong-un zdravia ľudí počas odchodu z letiska Sunan v Pchjongjangu 18. septembra 2018. Juhokórejský prezident pricestoval do Severnej Kórey na trojdňovú návštevu. S Kim Čong-unom budú spolu rokovať na treťom medzikórejskom summite od začiatku tohto roka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Pchjongjang 18. septembra (TASR) - Lídri oboch Kóreí začali v utorok v Pchjongjangu oficiálne rokovania v rámci summitu zameraného na denuklearizáciu Kórejského polostrova, posilnenie vzájomných vzťahov či znižovanie vojenského napätia v regióne. Informovala o tom agentúra AP.Juhokórejský prezident Mun Če-in priletel do severokórejského hlavného mesta priamo zo Soulu na trojdňovú návštevu. Ide už o jeho tretí tohtoročný summit s vodcom Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) Kim Čong-unom.Účastníkmi privítacieho ceremoniálu boli aj tisíce Severokórejčanov držiacich kvety, severokórejské zástavy a symboly opätovného zjednotenia Kórejského polostrova. Miestni obyvatelia mávali kvetinami a skandovali heslá za zjednotenie, keď obaja lídri prechádzali v otvorenom automobile ulicami Pchjongjangu.Ich rokovania sa začali v sídle ústredného výboru vládnucej Kórejskej strany práce (KSP). Zúčastňujú sa nich aj iní poprední predstavitelia oboch Kóreí. Obaja lídri sa stretnú opäť v stredu na druhom kole rokovaní.To, či usporiadajú tlačovú konferenciu o výsledkoch summitu, bude závisieť od výsledku rozhovorov, uvádza agentúra Jonhap s odvolaním sa na kanceláriu juhokórejského prezidenta.Mun odletel v utorok do Pchjongjangu spolu s približne 150 predstaviteľmi z oblastí obchodu, zábavného priemyslu či športu. Časť juhokórejskej delegácie sa však vydala do Pchjongjangu už v predstihu pozemnou trasou.Kim a Mun sa stretávajú tretíkrát od nástupu juhokórejského prezidenta do funkcie v máji 2017. Prvý raz sa tak stalo 27. apríla a druhýkrát 26. mája tohto roku. Obe doterajšie stretnutia sa konali v pohraničnej dedine Pchanmundžom.Na predošlých summitoch s Munom, ako aj na júnovom stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Singapure vyjadril Kim želanie dosiahnuť úplnú denuklearizáciu Kórejského polostrova.