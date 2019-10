Začalo sa ďalšie kolo americko-čínskych rokovaní o obchode

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 10. októbra (TASR) - Americkí a čínski vyjednávači sa vo štvrtok zišli na ďalšom kole rokovaní o obchode, prvýkrát po takmer troch mesiacoch, aby sa pokúsili ukončiť 15 mesiacov trvajúci obchodný konflikt medzi najväčšími svetovými ekonomikami.Čínsky vicepremiér Liou Che a americký minister financií Steven Mnuchin spolu s obchodným splnomocnencom USA Robertom Lighthizerom sa pokúsia zmierniť rozdiely do takej miery, aby sa zabránilo ďalšej eskalácii sporu. Americký prezident Donald Trump už skôr pohrozil, že ak sa nedosiahne pokrok, od 15. októbra zvýši clá na tovar z Číny v hodnote 250 miliárd USD (226,65 miliardy eur).Atmosféru pred rozhovormi však zhoršilo rozhodnutie amerického ministerstva obchodu, ktoré v pondelok (7. 10.) zaradilo 28 čínskych firiem a úradov na tzv. čierny zoznam. Americké spoločnosti nemôžu subjektom na tomto zozname dodávať technológie. Dôvodom je porušovanie ľudských práv moslimskej menšiny v čínskej provincii Sin-ťiang. O deň neskôr zaviedlo americké ministerstvo zahraničných vecí vízové reštrikcie pre niektorých čínskych predstaviteľov v súvislosti s problémami v provincii Sin-ťiang.K rokovaniam sa vo štvrtok vyjadril aj Trump, ktorý na Twitteri zopakoval svoj dlhodobo prezentovaný názor, že je to Čína, ktorá chce dohodu. Zároveň uviedol, že v piatok (11. 10.) by sa mal stretnúť s čínskym vicepremiérom osobne.Ako uviedla americká vláda pred niekoľkými dňami, počas štvrtkových rozhovorov by sa malo diskutovať najmä o nútenom transfere technológií v prospech čínskych firiem, otázke duševného vlastníctva, obchodných bariérach či o obchode s agrokomoditami.