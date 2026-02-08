|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 8.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zoja
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. februára 2026
Zacharovová sa vysmiala slovenskej diplomatke Mathernovej za spanie na podlahe v kúpeľni počas útoku na Kyjev – FOTO
Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová reagovala cynicky na príspevok slovenskej diplomatky Kataríny ...
Zdieľať
8.2.2026 (SITA.sk) - Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová reagovala cynicky na príspevok slovenskej diplomatky Kataríny Mathernovej, veľvyslankyne Európskej únie na Ukrajine. Tá zverejnila fotografiu, na ktorej je zachytené, ako počas tohtotýždňového masívneho ruského útoku na Kyjev spala na podlahe kúpeľne.
Zacharovová na sociálnej sieti spochybnila význam Mathernovej príspevku a použila zosmiešňujúci tón. „Na internete bola zverejnená neerotická fotografia zo sexuálneho života veľvyslankyne EÚ na Ukrajine Kataríny Mathernovej, ktorá ukázala, ako tú noc spala v kúpeľni kvôli ‚masívnemu útoku‘,“ napísala ruská hovorkyňa.
Vo svojom vyjadrení zároveň obvinila Európsku úniu z ignorovania utrpenia obyvateľov východnej Ukrajiny. „Roky sme žiadali Európsku úniu, aby sa pýtala, ako ľudia žili na Donbase, ako žili deti v Donecku a Luhansku. No EÚ nechcela počúvať, smiala sa utrpeniu ľudí a vysmievala sa ich bolesti,“ uviedla Zacharovová.
V ďalšej časti príspevku zašla ešte ďalej, keď diplomatku vyzvala, aby podľa jej slov „poďakovala svojim nadriadeným v Bruseli za financovanie masakry“. „Katarína Mathernová sa môže poďakovať svojim šéfom v Bruseli za sponzorovanie masakry a požiadať o jej predĺženie pridelením ďalších stoviek miliárd maniakom na Bankovej,“ dodala hovorkyňa ruského rezortu diplomacie.
Zdroj: SITA.sk - Zacharovová sa vysmiala slovenskej diplomatke Mathernovej za spanie na podlahe v kúpeľni počas útoku na Kyjev – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zacharovová na sociálnej sieti spochybnila význam Mathernovej príspevku a použila zosmiešňujúci tón. „Na internete bola zverejnená neerotická fotografia zo sexuálneho života veľvyslankyne EÚ na Ukrajine Kataríny Mathernovej, ktorá ukázala, ako tú noc spala v kúpeľni kvôli ‚masívnemu útoku‘,“ napísala ruská hovorkyňa.
Vo svojom vyjadrení zároveň obvinila Európsku úniu z ignorovania utrpenia obyvateľov východnej Ukrajiny. „Roky sme žiadali Európsku úniu, aby sa pýtala, ako ľudia žili na Donbase, ako žili deti v Donecku a Luhansku. No EÚ nechcela počúvať, smiala sa utrpeniu ľudí a vysmievala sa ich bolesti,“ uviedla Zacharovová.
V ďalšej časti príspevku zašla ešte ďalej, keď diplomatku vyzvala, aby podľa jej slov „poďakovala svojim nadriadeným v Bruseli za financovanie masakry“. „Katarína Mathernová sa môže poďakovať svojim šéfom v Bruseli za sponzorovanie masakry a požiadať o jej predĺženie pridelením ďalších stoviek miliárd maniakom na Bankovej,“ dodala hovorkyňa ruského rezortu diplomacie.
Zdroj: SITA.sk - Zacharovová sa vysmiala slovenskej diplomatke Mathernovej za spanie na podlahe v kúpeľni počas útoku na Kyjev – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Teplo, sprcha a druhá šanca. Bezdomovci v Prahe nachádzajú útočisko na lodi Hermes
Teplo, sprcha a druhá šanca. Bezdomovci v Prahe nachádzajú útočisko na lodi Hermes